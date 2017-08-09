Цены на основные сельхозпродукты на рынках страны за месяц выросли почти в треть. Прогноз специалистов и продавцов неутешителен - о снижении и не мечтайте.

Продержавшись ровно месяц в рамазан, цены на продукты сельского хозяйства в стране начали расти быстрыми темпами. Так, сегодня за килограмм каждого из основных продуктов в среднем приходится платить на 1-2 сомони больше, что равно 25-30% стоимости товара.

Так, за килограмм картофеля на рынках Душанбе покупатели сегодня должны платить 4-4,50 сомони, тогда как еще в июне килограмм этого корнеплода стоил 3-3,50 сомони. Ощутимо поднялась цена и на лук – сейчас он также 4-4,5 сомони. Почти на рубль поднялась цена на сахар-песок – сейчас он стоит 8 сомони. Существенно выросла цена растительного масла «Олейна». Если месяц назад ее продавали по 60 сомони за 5 литров, то сейчас – по 68-70. Заметно выросла и стоимость моркови – за килограмм качественного продукта теперь нужно платить 3-3,50 сомони.

«У дехканина тоже есть жизнь»

Снижения цен на картошку и лук ожидать не стоит.

- Прошли те времена, когда килограмм картошки стоил 60 дирамов, лука – 50, а моркови – 20, - утверждает министр сельского хозяйства Таджикистана Изатулло Саттори.

Отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции о росте цен на сельхозпродукты, далее министр пояснил:

- У дехканина тоже есть жизнь, есть дети. Кто будет заботиться о них, если он продаст свой товар дешево и потом будет сидеть голодный и неодетый?

Между тем, по его словам, план по сбору картофеля в этом году был полностью выполнен. За 6 месяцев нынешнего года в фермерских и общественных хозяйствах страны картофель был посажен на площади более 22 тыс. 730 га, и это больше на 339 га в сравнении с прошлым годом. При этом было импортировано 11,3 тысячи тонн этого корнеплода.

По славам Саттори, сегодня себестоимость одного килограмма картофеля составляет 1 сомони 50 дирамов, но, учитывая рыночную экономику, когда у дехканина появилась возможность продавать свой товар выше себестоимости, цены на картофель выросли.

- Прежде чем попасть на рынок, картофель проходит еще через двое-трое рук (через посредников. - Ред.), плюс еще транспортные расходы. По этой причине цена картофеля растет, и снижения, как я уже сказал, ждать не стоит, - отметил министр.

​​​​​​​Дехкане: Расходы увеличиваются - цены поднимаются

Сами производители сельхозпродукции думают о повышении цен следующее.

Прежде всего, в аграрном секторе отсутствует экономическое прогнозирование. Например, в прошлом году оптовая цена лука была ниже 1 сомони за 1 кг, а томаты не уродились и цены на эту продукцию были высокими. В этом году все производители уменьшили посевы лука, а увеличили выращивание томатов. В итоге сегодня лук и картошка дорогие, а помидоры в два раза дешевле, чем в прошлом году.

- Так же и с арбузами. В прошлом году их посадили мало - цены были высокие. В этом году все кому не лень пошли сажать арбузы. Завалили всю республику, а цена – копейки. Зато большинство людей смогли насладиться арбузами, - говорит дехканин из Кабадияна Самариддин.

Это мнение подтвердил и председатель Турсунзаде Сиджоуддин Саломзода на недавней пресс-конференции.

Другая проблема заключается в обеспечении дехкан качественным семенным материалом. К примеру, фермеры говорят, что в начале сезона в продажу поступил некачественный семенной картофель, поэтому во многих хозяйствах урожай картофеля был очень низким.

Один из фермеров заявил, что по сравнению с прошлым годом в два раза выросла стоимость рабочей силы.

- Сегодня безработное сельское население не идет на сезонную работу меньше чем за 40-50 сомони в день. В прошлом году можно было их нанимать за 20 сомони в день, - утверждает он.

Сюда же можно прибавить вечные дехканские проблемы – нехватка и дороговизна воды, удобрений, средств для обработки растений, препаратов для борьбы с вредителями, ГСМ, полевой техники, грузового транспорта. Цены на них остаются высокими для фермерских хозяйств.

Таджикская картошка под кыргызским брендом?

Ну и еще одна причина дороговизны - это контрабанда сельхозпродукции в соседние государства, считают многие фермеры.

- Почему власти не контролируют таможенные терминалы на границе с соседним Кыргызстаном? Там по ночам творится нечто ужасное. Везут все - сухофрукты, которые далее отправляются в Россию, свежие овощи и фрукты, которые реализовываются на кыргызстанских рынках и даже отправляются в Казахстан и Россию как местный товар, - говорит предприниматель из Согда.

Власти же не подтверждают эту версию.

Так, заместитель генерального прокурора Вали Вахобов сказал журналистам, что мнение о том, что причиной повышения цен на рынках Таджикистана стало увеличение контрабанды таджикской сельхозпродукции в Кыргызстан, необоснованное:

- Наоборот, путем контрабанды товары ввозятся в нашу республику. До сегодняшнего дня не отмечено ни одного факта незаконного вывоза продукции из Таджикистана в другие страны. Экспорт осуществляется законно, на основе зарегистрированных договоров и контрактов.

Однако, по словам одного из предпринимателей, занимающегося оптовой закупкой картофеля, именно большой импорт картофеля и лука стал причиной роста цены на них.

- И если раньше рост цены удавалось сбить ввозом сельхозпродуктов из Пакистана, то сейчас оттуда продукции поступает мало, - утверждает бизнесмен.

Эксперты: Государство должно вмешиваться, но не нарушая законов экономики

Государство должно воздействовать на цены путем госзакупок и создания госрезерва, таким путем помогая отечественным производителям при падении цен, закупая их товар, и, наоборот, продавать эти запасы из госрезерва при завышении цен на рынке, считает таджикский экономист.

- То есть речь идет о вмешательстве государства в ценообразование на рынке товаров первой необходимости с максимальным ненарушением законов экономики. Однако на деле у нас просто заставляют продавать по значительно более низкой цене, - отмечает он.

Вместе с тем экономисты, в свою очередь, указывают, что Таджикистан представляет собой пример малой открытой экономики с огромным торговым дефицитом, который сильно зависит от денежных переводов.

Экономист Абдувохид Бурханов, комментируя ситуацию, ранее в интервью «АП» напомнил, что власти уже на постоянной основе вмешиваются в ценообразование на рынках.

- Где-то, может, им удается сдерживать рост цен, но сдержать большие скачки им не под силу. Я думаю, цены на рынках административно трогать нельзя. Не исключено, что из-за повышения цен в сопредельных странах наша картошка перетекает к ним. Все зависит от цены. Сомони обесценился, стоимость картошки в долларах понизилась, соответственно, происходит переток корнеплода в соседние страны, где цены подороже, - считает он. - Загоняя торговцев в угол, власти загоняют в тупик саму проблему. А если будет оказываться давление на продавцов, то проблема не решится.