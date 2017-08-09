Директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил об угрозе от группировки «Исламское государство» и банд с Северного Кавказа в местах массового пребывания людей. Об этом сообщается на сайте НАК.

«Вместе с тем угроза, связанная с устремлениями к ним международных террористических организаций, прежде всего ИГИЛ, а также бандгрупп, действующих на территории Северо-Кавказского региона, сохраняется», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что обстановка требует дополнительных мер по обеспечению в России антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта.

«Несмотря на выстроенную в настоящее время систему профилактики терроризма на транспорте, обстановка требует выработки дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта», — сообщает пресс-служба со ссылкой на слова Бортникова.