«Мама» Гарри Поттера Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира по версии Forbes. За последние 12 месяцев она заработала $95 млн. Первую строчку в аналогичном рейтинге англичанка в последний раз занимала в 2008 году.

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых писателей в мире, и на этот раз первой стала Джоан Роулинг, заработавшая $95 млн. Общее состояние английской писательницы, автора культовой серии романов о волшебнике Гарри Поттере, издание оценило в $650 млн.

Более $50 млн Роулинг принесли продажи пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя», написанной в соавторстве с сценаристами Джеком Торном и Джоном Тиффани. В одних лишь США было реализовано свыше 4,5 млн ее копий. Действие книги разворачивается спустя 19 лет после событий седьмой части саги о волшебнике, «Гарри Поттер и Дары Смерти».

«Гарри Поттер и Проклятое дитя» была признана самой продаваемой пьесой в истории британской литературы, обогнав «Ромео и Джульетту»Шекспира. Прибыль писательнице принес и вышедший на экраны осенью 2016 года фильм «Фантастические твари и где они обитают». Кроме того, Роулинг получает отчисления от тематических парков о Гарри Поттере в США (они находятся в Калифорнии и Флориде) и Японии.

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Вторую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых писателей по версии Forbes занял прошлогодний лидер — Джеймс Паттерсон. Автор серии остросюжетных романов об инспекторе Алексе Кроссе заработал $87 млн.

Весной 2017 года СМИ облетела новость о том, что Паттерсон для работы над новым триллером объединился с экс-президентом США Биллом Клинтоном. Ожидается, что роман под названием «Пропавший президент» выйдет в 2018 году.

Третью строчку рейтинга занял американский детский писатель и карикатурист Джефф Кинни. Его доход, правда, оказался намного ниже, чем у Роулинг и Паттерсона, — $21 млн. Всего на миллион меньше Кинни заработал автор знаменитого «Кода да Винчи» Дэн Браун.

Также в рейтинг вошли Стивен Кинг ($15 млн), Джон Гришэм ($14 млн), Пола Хокинс ($13 млн), Э. Л. Джеймс ($11,5 млн) и другие авторы.