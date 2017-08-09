Открытая акционерная холдинговая компания "Барки точик" прокомментировала желание Сангтудинской ГЭС-1 экспортировать излишек вырабатываемой электроэнергии в сопредельные с Таджикистаном страны с энергодефицитными рынками. Такое намерение было озвучено компанией в пресс-релизе, который был распространен 31 июля в связи с 8-летием запуска Сангтудинской ГЭС-1.

В заметке ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" тогда отмечалось, что единственным покупателем электроэнергии Сангтуды-1 является «Барки точик», которой за 8 лет работы станции было поставлено более 17 млрд. кВт/ч электроэнергии на общую сумму более 2,07 млрд. сомони с учетом НДС. Задолженность госэнергохолдинга за поставленную электроэнергию на 30 мая 2017 года составила 732 млн. сомони, отмечалось в релизе.

«На данный момент проектные возможности станции не используются в полной мере. В соответствии с договором купли-продажи электроэнергии между ОАО «Сангудинская ГЭС-1» и ОАХК «Барки точик», годовой объем поставки электроэнергии должен составлять 2,700 млн. кВт/ч, что при ежегодной индексации тарифа минимум на 4% обеспечивает предусмотренный Соглашением между правительствами РФ и РТ о сотрудничестве по эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1 от 30.07.2009 двадцатилетний срок возврата денежных средств, вложенных в строительство станции.

Фактически за прошлые годы госэнергохолдинг принимал в год не более 1,6 – 2,1 млрд. кВт/ч, объясняя нарушение договоренностей отсутствием рынка сбыта в летний период в связи с изолированным режимом работы энергосистемы РТ.

Летом, когда потребление не большое, происходит недовыработка электроэнергии из-за вынужденных «холостых» сбросов воды. В настоящее время ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» прорабатывает проекты по экспорту электроэнергии в сопредельные страны с энергодефицитными рынками, поскольку выход на внешние рынки является одним из стратегических направлений деятельности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», - говорилось в сообщении ОАО "Сангтудинская ГЭС-1".

Там же подчеркивалось, что реализация возможностей по экспорту электроэнергии, помимо экономической эффективности, "напрямую зависит еще и от политических интересов стран региона и их государств-доноров, а также от наличия межгосударственных линий электропередачи".

Сангтуда-1, отмечалось в статье, заинтересована в достижении договоренностей с руководством Таджикистана, министерством энергетики и водных ресурсов республики и с ОАХК «Барки точик» относительно экспорта электроэнергии, вырабатываемой станцией.

Таджикский энергохолдинг уже прокомментировал это предложение. Мы публикуем полный комментарий "Барки точик", адресованный руководству Сангтуды-1: