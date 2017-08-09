Открытая акционерная холдинговая компания "Барки точик" прокомментировала желание Сангтудинской ГЭС-1 экспортировать излишек вырабатываемой электроэнергии в сопредельные с Таджикистаном страны с энергодефицитными рынками. Такое намерение было озвучено компанией в пресс-релизе, который был распространен 31 июля в связи с 8-летием запуска Сангтудинской ГЭС-1.
В заметке ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" тогда отмечалось, что единственным покупателем электроэнергии Сангтуды-1 является «Барки точик», которой за 8 лет работы станции было поставлено более 17 млрд. кВт/ч электроэнергии на общую сумму более 2,07 млрд. сомони с учетом НДС. Задолженность госэнергохолдинга за поставленную электроэнергию на 30 мая 2017 года составила 732 млн. сомони, отмечалось в релизе.
«На данный момент проектные возможности станции не используются в полной мере. В соответствии с договором купли-продажи электроэнергии между ОАО «Сангудинская ГЭС-1» и ОАХК «Барки точик», годовой объем поставки электроэнергии должен составлять 2,700 млн. кВт/ч, что при ежегодной индексации тарифа минимум на 4% обеспечивает предусмотренный Соглашением между правительствами РФ и РТ о сотрудничестве по эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1 от 30.07.2009 двадцатилетний срок возврата денежных средств, вложенных в строительство станции.
Фактически за прошлые годы госэнергохолдинг принимал в год не более 1,6 – 2,1 млрд. кВт/ч, объясняя нарушение договоренностей отсутствием рынка сбыта в летний период в связи с изолированным режимом работы энергосистемы РТ.
Летом, когда потребление не большое, происходит недовыработка электроэнергии из-за вынужденных «холостых» сбросов воды. В настоящее время ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» прорабатывает проекты по экспорту электроэнергии в сопредельные страны с энергодефицитными рынками, поскольку выход на внешние рынки является одним из стратегических направлений деятельности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», - говорилось в сообщении ОАО "Сангтудинская ГЭС-1".
Там же подчеркивалось, что реализация возможностей по экспорту электроэнергии, помимо экономической эффективности, "напрямую зависит еще и от политических интересов стран региона и их государств-доноров, а также от наличия межгосударственных линий электропередачи".
Сангтуда-1, отмечалось в статье, заинтересована в достижении договоренностей с руководством Таджикистана, министерством энергетики и водных ресурсов республики и с ОАХК «Барки точик» относительно экспорта электроэнергии, вырабатываемой станцией.
Таджикский энергохолдинг уже прокомментировал это предложение. Мы публикуем полный комментарий "Барки точик", адресованный руководству Сангтуды-1:
"В первую очередь, необходимо отметить, что строительство и эксплуатация Сангтудинской ГЭС-1 является ярким примером эффективного и плодотворного сотрудничества Российской Федерации и Республики Таджикистан. По итогам проведённой работы можно с уверенностью утверждать, что благодаря взаимопониманию и партнёрству всех участников данного Проекта, достигнут главный результат – успешное завершение строительства и ввод в эксплуатацию важнейшего стратегического энергетического объекта по обеспечению энергетической безопасности Республики Таджикистан.
За прошедший период с 2008 года по 2017 год (7 месяцев) общий объём поставок электроэнергии Сангтудинской ГЭС-1 составил более 17 млрд. кВт.час. Это позволило в значительной мере сократить дефицит располагаемых энергетических ресурсов в осенне-зимние периоды и увеличить экспортный потенциал в вегетационные периоды.
По сложившимся вопросам взаимодействия ОАХК «Барки Точик» и ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» за прошедший период, отмеченных в статье «8 лет с момента торжественного запуска Сангтудинской ГЭС-1», считаем необходимым отметить нижеследующее:
В процессе реализации Проекта строительства и эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1 имел место ряд временных обстоятельств непреодолимой силы, которые вызвали задержки предусмотренных сроков ввода в эксплуатацию станции, а также не позволили своевременно и в полном объёме выполнить условия эксплуатации станции.
Сложившееся положение дел по загрузке располагаемых мощностей и оплате фактических объёмов поставок электроэнергии Сангтудинской ГЭС-1 в летние периоды вызваны вынужденным изолированным режимом работы энергосистемы Республики Таджикистан от Объединённой энергосистемы Центральной Азии и невозможностью экспортных поставок электроэнергии на внешние региональные рынки. Данные обстоятельства и сложившееся тяжёлое финансовое состояние ОАХК «Барки Точик» не позволили обеспечить полную и своевременную оплату текущих поставок электроэнергии.
Принимая во внимание фактическое положение дел и намерения участников в дальнейшем развитии Проекта, в соответствии с решениями Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Российской Федерации и Республики Таджикистан, уполномоченными органами Сторон был согласован и утверждён Перечень условий, необходимых для нормального функционирования ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», который определил финансовые и другие вопросы взаимодействия ОАХК «Барки Точик» и ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» в период действия обстоятельств непреодолимой силы.
При этом Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, ОАХК «Барки Точик» и ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» подготовлен макет финансово-экономической модели деятельности ОАО «Сангтудинской ГЭС-1», обеспечивающая выполнение обязательства Таджикской стороны по возврату инвестиций Российской стороны в срок, определённый Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве по эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1 от 30 июля 2009 года, возврату инвестиций Таджикской стороны в срок до 2039 года, с учётом оплаты текущих поставок электроэнергии ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» в 2017-2019 гг. в объёме не менее 260 млн. сомони ежегодно.
ОАХК «Барки Точик» обеспечивает выполнение Перечня условий, необходимых для нормального функционирования ОАО «Сангтудинская ГЭС-1». В рамках выполнения показателей разрабатываемой финансово-экономической модели ежегодно согласовываются и выполняются Графики минимальных платежей и Графики поставок электроэнергии.
В настоящее время на завершающей стадии согласования уполномоченных сторон находится График погашения накопленной задолженности ОАХК «Барки Точик» перед АО «Сангтудинской ГЭС-1». Окончательное завершение согласования данного Графика будет выполнено после утверждения финансово-экономической модели деятельности ОАО «Сангтудинской ГЭС-1», а также рассмотрения Министерством финансов Республики Таджикистан условий поэтапного погашения накопленной задолженности ОАХК «Барки Точик» в рамках бюджетного процесса Республики Таджикистан.
В период выполнения утверждённого Перечня условий имеет место положительная динамика роста оплат текущих поставок электроэнергии, которые составили в 2014 году - 210,5 млн. сомони, в 2015 году – 227 млн. сомони, в 2016 году – 245 млн. сомони, в 2017 году (6 месяцев) – 135,2 млн. сомони. Общая сумма оплаты за весь период деятельности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» составила свыше 1,4 млрд. сомони.
Благодаря предпринимаемым совместным мерам считаем знаменательным событием возможность выплаты дивидендов из прибыли ОАО «Сангтудинской ГЭС-1» прошлых лет, что подтверждает намерения Таджикской стороны по возврату инвестиций, вложенных в строительство станции, в установленные сроки.
Проработка вопросов экспорта электроэнергии, вырабатываемой ОАО «Сангтудинской ГЭС-1», в соседние государства будут выполняться по мере решения вопросов возобновления параллельной работы энергосистемы Республики Таджикистан с ОЭС Центральной Азии и предоставления соответствующих предложений со стороны ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».
В свою очередь ОАХК «Барки Точик», осуществляет мероприятия по скорейшему решению финансовых и технических вопросов подключения межгосударственных линий электропередач согласно решениям 4-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также развитию необходимой транспортной инфраструктуры в рамках реализации ряда инвестиционных проектов для обеспечения уже в ближайшей перспективе беспрепятственного транзита экспортной электроэнергии Сангтудинской ГЭС-1".
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