7 августа Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о том, что после 10 лет совместной жизни решили разойтись. При этом пара, как говорится в заявлении, останется друзьями и партнерами, продолжив работу над общими проектами. О том, как решится вопрос алиментов не сообщалось. Российские бизнесмены известны своими дорогими и долгими бракоразводными процессами в судах на родине и за рубежом. РБК вспомнил, кому из них свобода далась немалой ценой.

Роман Абрамович и Дарья Жукова

Роман Абрамович и Дарья Жукова ТАСС

Российский миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова разошлись после 10 лет совместной жизни. У них есть двое детей и столько же совместных проектов: Жукова и Абрамович — сооснователи Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. В их общем заявлении говорится, что они «останутся близкими друзьями» и продолжат развивать проекты. Размер алиментов не уточняется.

Это не первый развод Абрамовича. Миллиардер (состояние $9,1 млрд, согласно подсчетам Forbes) ​ и его вторая супруга оформили развод в 2007 году. В качестве отступных Ирина получила $300 млн, к тому же бизнесмен обязался содержать пятерых детей пары. В списке самых богатых людей мира Абрамович на тот момент занимал 16 позицию. При разводе пара заключила мировое соглашение и смогла договориться о сумме отступных. Если бы этого не произошло, размер компенсации, по оценкам британской прессы, мог бы составить $5,5 млрд.



С первой своей супругой, Ольгой Лысовой, бизнесмен расстался в 1989 году. Позднее она рассказывала, что тогда об огромных суммах компенсаций при разводе речи и быть не могло — по ее словам, после развода Абрамович оставил ей сумму, на которую можно было прожить два года.

Владимир и Наталья Потанины

РИА Новости

Президент холдинга «Интеррос» (состояние $14,3 млрд, согласно Forbes) подал на развод еще в 2013 году, однако бракоразводный процесс продолжается до сих пор. Изначально бизнесмен не предполагал раздела активов, но его супруга решила защищать свои интересы в суде. Добиться компенсации за акции крупнейших компаний, которыми владеет Владимир Потанин, его экс-супруге не удалось, в конце июля этого года суд отказался удовлетворить ее иск, по которому она требовала разделить права на акции компаний «Норильский никель» и «Полюс Золото» и хотела получить денежную компенсацию за свою долю в размере 850 млрд руб.29 августа будет рассмотрена жалоба Потаниной еще по одному иску — об акциях ЗАО «КМ Инвест». Суд также отказался его удовлетворить, а сумма требований экс-супруги бизнесмена составляла 215 млрд руб.

Дмитрий и Елена Рыболовлевы

rose-club.ru

Жена бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева (состояние $7,3 млрд по версии Forbes) Елена подала на развод в Женеве в 2008 году. В мае 2014-го суд обязал Рыболовлева выплатить бывшей супруге $4,5 млрд, что позволило бы ей стать самой богатой женщиной России. Однако в июне 2016 года Женевский апелляционный суд принял доводы бизнесмена и сократил компенсацию бывшей супруге до 565 млн франков ($603 млн). Тогда же она впервые вошла в список Forbes, став одной из богатейших женщин. По условиям соглашения супруги отозвали все судебные иски друг против друга.

Алексей и Елена Мордашовы

Коммерсант

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (состояние $13 млрд по версии Forbes) развелся со своей женой Еленой в 1996 году. Тогда супруги подписали соглашения, по которым предприниматель обязался ежемесячно выплачивать сыну алименты в размере 8,9 млн неденоминированных рублей (около $1,5 тыс., которые после кризиса 1998 года превратились в $320) и по $6 тыс. ежегодно. Также Елене достались трехкомнатная квартира в Череповце, имущество в ней стоимостью около $10 тыс. и автомобиль «ВАЗ-2109» 1993 года выпуска. От прав на иное имущество она отказывалась. Однако в 2001 году бывшая супруга оспорила соглашения в суде, потребовав от Мордашова 32,5% акций «Северстали» и выплаты алиментов в размере четверти его дохода (на тот момент $80 млн в год). Таким образом, только алиментов Елена требовала на 523 млн руб., но выиграть процесс ей не удалось.

Владислав и Екатерина Доронины

Екатерина Доронина и Владислав Доронин с дочерью Катей и Наоми Кэмпбелл LIVEstory

Девелопер Владислав Доронин развелся с женой Екатериной в ноябре 2009 года. Екатерина, которая живет в Лондоне с их дочерью, долго не соглашалась на развод. Сообщалось, что в качестве отступных Екатерина получила $10 млн. Впрочем, СМИ писали, что супруги так и не развелись из-за угроз бывшей супруги начать разбирательство в Великобритании, где ей могла причитаться половина состояния Доронина (состояние бизнесмена в 2011 году журнал «Финанс» оценивал в $6,7 млрд).

Аркадий и Наталья Ротенберг

STRINGER.Ru

В 2015 году бывшая супруга Аркадия Ротенберга Наталья, с которой бизнесмен развелся за два года до этого, инициировала процесс в лондонском суде с целью отсудить у бизнесмена финансовую компенсацию. Дело должно было рассматриваться в феврале 2016 года, однако об итогах судебного процесса не сообщалось.

Фархад и Татьяна Ахмедовы

Татьяна Ахмедова Haqqin.az

В декабре 2016 года Высокий суд Лондона обязал российского миллиардера Фархада Ахмедова (состояние $1,3 млрд, согласно подсчетам Forbes) выплатить его бывшей жене Татьяне 453 млн фунтов ($591,6 млн), решение суда было опубликовано только в мае этого года.



Позднее бизнесмен заявил, что развелся с Татьяной еще в 2000 году, после того как она «призналась, что неоднократно изменяла мужу». По словам Ахмедова, вердикт распространяется только на территории Великобритании, где у него «давно» нет активов, так что это решение, по словам миллиардера, «стоит не дороже туалетной бумаги».