На Украине полиция задержала подозреваемого в распространении вируса Petya.A. Об этом сообщается на сайте управления Национальной полиции Украины по Черниговской области, пишет РБК.



Как отмечается в сообщении, 51-летний мужчина из Днепропетровской области выложил в файловых обменниках и в социальных сетях видео с описанием, как можно запустить вирус Petya.A на компьютерах, а также прикрепил к нему само вредоносное программное обеспечение.

По месту жительства подозреваемого киберполиция провела обыск. В результате они нашли «компьютерную технику, с помощью которой распространялся компьютерный вирус» Petya.A, файлы с ПО, которое, как заключили эксперты является вирусом.



Подозреваемый рассказал, что после хакерской атаки, которая была совершена в июне 2017 года, он загрузил вирус на файлообменнике, а ссылки на него опубликовал в своем блоге. По данным киберполиции, вирус «Petya.A» был скачан 400 раз, чтобы инфицировать компьютеры. Следствие установило, что вредоносное ПО скачивали компании, чтобы скрыть следы «своей преступной деятельности и уклонение от уплаты штрафных санкций государству».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин).



В конце июня вирус Petya заразил ключевые объекты инфраструктуры Украины. В компании Microsoft заявили, что вредоносное ПО распространялось через бухгалтерское программное обеспечение M.E.Doc. В свою очередь в «Лаборатории Касперского» рассказали «Ведомостям», что данная программа распространяла вирус только на Украине, но из-за того, что на территории этой страны есть международные компании, то через сеть вирусом были заражены компьютеры из 64 стран, в том числе Бельгии, Бразилии, Германии, России и США.



Служба безопасности Украины заявила, что за хакерской атакой стоят «российские спецслужбы». В России Petya атаковал компьютерные системы «Башнефти» и клиники «Инвитро», которой пришлось временно остановить прием анализов.