Пользователи Facebook и Instagram сегодня в течение нескольких часов не могли воспользоваться сервисами из-за масштабного сбоя, поразившего весь мир. В некоторых странах проблемы наблюдаются до сих пор. Пока точно неясно, с чем связаны перебои в работе: разные версии включают в себя и внедрение новых функций, и хакерские атаки, пишет Газета.ру.

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram испытали трудности с доступом к сервисам — жители разных стран мира заявили о сбоях на портале DownDetector, который определяет работоспособность тех или иных сайтов.

На момент написания заметки корреспондент «Газеты.Ru» не обнаружил никаких проблем в работе соцсетей, однако, если верить географической онлайн-карте перебоев, к Facebook не могут подключиться жители Эстонии, Норвегии, Финляндии, Швеции и России.

Ситуация с Instagram кажется более глобальной — помимо европейских стран сбои зафиксированы в Турции, Индии, Японии и Соединенных Штатах.

«Газета.Ru» направила официальный запрос во внешние пресс-службы Facebook и Instagram в России, но те не успели предоставить оперативный комментарий на момент публикации материала.

Виновато лунное затмение

Факт перебоя подтверждает и сайт Outage.Report, зарегистрировавший за последние два часа свыше сотни обращений от разгневанных пользователей. Люди жалуются на невозможность «залогиниться» в Facebook, загрузить свою страницу или поставить «лайк». Многие сообщают о появлении экрана ошибки, возвещающем о том, что команда социальной сети уже работает над возникшей проблемой и исправит ее как можно скорее.

Экран ошибки / Facebook.com

Схожие проблемы наблюдаются и у любителей делать публикации в Instagram — приложение не запускается и никак не реагирует на попытки обновить страницу. Отчаявшиеся люди, которые не могут зайти в социальные сети в течение суток, переместились в Twitter, где уже запустили хештеги #FacebookDown и #InstagramDown.

Пользователи уже выдвинули несколько версий произошедшего. Некоторые заметили закономерность в перебоях при доступе со скандинавских IP-адресов и рекомендуют пользоваться VPN-сервисами. Другие отметили количество пострадавших стран и не исключают хакерскую атаку.

Отдельные пользователи шутят, что проблемы в работе социальных сетей наверняка связаны с грядущим «кровавым» лунным затмением, которое случится 7 августа.

Не обошлось и без обвинений в адрес владельца компании Facebook Марка Цукерберга. «Я пытался опубликовать фото в течение четырех часов. Цукерберг, хватит считать свои деньги, исправь это!» — пишет один из пользователей, столкнувшихся с проблемой доступа.

«Facebook и Instagram упали. Конец света близок», — пессимистически заметил один из жителей Швеции. Российская пользовательница Facebook, комментируя сбой, заявила, что «трудно такое пережить, если уже стало частью жизни. Дай Бог здоровья всем, кто над этим работает».

Русскоязычные комментаторы / DownDetector.ru

Всего неделю назад с проблемами в работе столкнулся другой сервис Facebook Inc. — WhatsApp, который 1 августа оказался недоступен для общения во многих европейских странах.

Сама Facebook и Instagram в последний раз «лежали» в середине июля 2017 года, в результате чего снова пострадали в основном европейцы, среди них — жители Великобритании, Германии, Испании и Нидерландов.

Самая удачная сделка Цукерберга

Instagram был куплен компанией Цукерберга Facebook Inc. в 2012 году за $1 млрд. При этом фотосервис сохранил возможность использовать свой бренд и развиваться независимо.

На тот момент сумма сделки удивляла инвесторов по всему миру, так как Instagram на тот момент было всего около двух лет и он не выделялся сколько-нибудь значительными доходами. Тем не менее эксперты полагают, что покупка сервиса по обработке и публикации снимков стала разумным шагом со стороны Марка Цукерберга, который, с одной стороны, поглотил потенциального конкурента, а с другой — не дал соперникам, например Twitter и Google, завладеть перспективной компанией.

В течение пяти лет аудитория Instagram выросла до 600 млн пользователей, что в два раза превысило количество людей в Twitter, а сам сервис в 2016 году оценили уже в $50 млрд.

Таким образом, покупка Instagram стала самой выгодной инвестицией Цукерберга, опередив приобретение мессенджера WhatsApp и VR-стартапа Oculus.

Сооснователь Instagram Кевин Систром, который на текущий момент является руководителем компании, в 2016 году стал миллиардером. Несмотря на мнение многих экспертов о том, что Систром продал свой сервис Цукербергу «слишком рано», в своих интервью он ни разу не говорил о том, что жалеет о проведенной сделке.