Подмосковный аэропорт «Жуковский» ведет переговоры о запуске около 30 новых рейсов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова заместителя гендиректора управляющей компании аэропорта «Рампорт аэро» Евгения Солодилина.



По словам Солодилина, число международных направлений будет увеличиваться «по мере улучшения переговорных процессов Минтранса с иностранными авиавластями». Представитель аэропорта сообщил РБК, что заявки поданы, но не уточнил конкретных направлений.

К концу года, по словам Солодилина, планируется заключить контракты с авиакомпаниями о постоянном базировании в Жуковском. Для базирования крупных перевозчиков масштаба «Уральских авиалиний» аэропорту необходимо улучшить свою инфраструктуру, добавил он.



В январе власти Израиля отказались согласовывать рейсы российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из Жуковского в Тель-Авив из-за неопределенного статуса воздушной гавани. Лишь в конце марта Израиль снял ограничения на полеты. В июле Грузия не согласовывала полеты «Уральских авиалиний» из Жуковского в Тбилиси.

Между тем, ранее сообщалось, что авиакомпания "Ямал", которой Таджикистан дал добро на полеты в Душанбе и Худжанд из этой подмосковной гавани еще весной, пока не приступила к полетам. Несмотря на то, что из-за желания компании летать в Таджикистан между авиавластями шли длительные споры, доходившие порой до ультиматумов. Ожидается, что рейсы «Ямал» начнет осуществлять в середине сентября.