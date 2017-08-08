Законы РФ «О вынужденных переселенцах», «О миграционном учете» и другие, обязывающие государство оказывать поддержку вынужденным мигрантам, фактически не действуют. При этом антимигрантские законы работают в полную силу.

Вот почему Комитет «Гражданское содействие» во главе со Светланой Ганнушкиной с самого начала взял на себя консультативную правовую помощь, общественную защиту в судах, содействие в налаживании отношений с официальными структурами вынужденных мигрантов, защиту их прав на жилье, работу, медицинское обслуживание, образование.

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