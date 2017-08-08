Российский миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова решили разойтись, говорится в совместном заявлении пары, поступившем в РБК.

"После десяти лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе. Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге" , — говорится в заявлении.

Абрамович и Жукова встретились в 2005 году на футбольном матче в Барселоне. Девушка периодически ходила на стадион в компании своего отца, бизнесмена Александра Жукова, который и познакомил ее с миллиардером. Говорят, Роман и Дарья сблизились на вечеринке, посвященной победе английского клуба "Челси", принадлежавшего олигарху, над испанской "Барселоной". Интересно, что на тот момент Роман был женат, а Даша встречалась с теннисистом Маратом Сафиным. Спустя несколько лет влюбленные узаконили отношения, хотя и скрыли этот факт.

Они прожили вместе 10 лет. STRINGER.Ru

Брак с Дарьей Жуковой стал для миллиардера третьим: в 1987—1990 годах он был женат на Ольге Лысовой, а в 1991—2007 годах — на Ирине Маландиной, в браке с которой было рождено пятеро детей.

О разводе со второй женой было официально объявлено в марте 2007 года, через несколько месяцев после того как британские СМИ писали, что Ирина Маландина подала на развод после появления в газетах фотографий российского бизнесмена с 23-летней Дарьей Жуковой, дочерью российского нефтяного магната Александра Жукова.

У Дарьи и Романа есть двое детей, которые носят популярные еврейские имена – шестилетний Аарон и четырехлетняя Лея.

Абрамович подарил Жуковой немало недвижимости, в том числе особняк в Колорадо, где ее соседями стали Синди Кроуфорд, Кевин Костнер и Джек Николсон. Помимо драгоценностей, вилл и коллекций модных домов, Роман преподносил Дарье предметы искусства – например, скульптуру "Венецианка", автором которой является сам Альберто Джакометти.

Эксперты Forbes оценивают состояние Абрамовича в $ 9,2 млрд, он занимает 139-е место в рейтинге богатейших людей мира и 12-е место в списке богатейших людей России.