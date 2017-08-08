Бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Украины Михаилу Саакашвили, недавно лишенному украинского гражданства, грозит до 11 лет лишения свободы по четырем уголовным делам, заявила главный прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили изданию «Обозреватель».

По словам прокурора, экс-президенту Грузии инкриминируются следующие обвинения:

- по делу об убийстве Сандро Гиргвилиани;

- по делу о растрате государственных средств из средств фонда Специальной службы государственной охраны Грузии на личные нужды в особо крупных размерах – на сумму 9 миллионов грузинских лари;

- по делу о жестоком избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили;

- по делу о захвате и отъеме телекомпании «Имеди», в критической форме освещавшей деятельность режима Саакашвили, а также другого бизнеса у бизнесмена Бадри Патаркацишвили и его семьи, что привело к массовым протестам в Грузии.

Ранее Саакашвили прибыл в Варшаву, несмотря на отсутствие документов. Он прилетел в Варшаву 4 августа непосредственно из Соединенных Штатов, где его застала весть о лишении украинского гражданства. По прибытии он заявил, что США и Польша не признали недействительным его украинский паспорт. «Я как обычно выехал из Америки, никто не признает отмены моего паспорта. Я прошел паспортный контроль, так же, как всегда, прошел паспортный контроль в Польше. Въехал без проблем, меня пригласили на мероприятия руководящие лица Польши», — бравировал Саакашвили.

Михаил Саакашвили отверг предположения о намерении нелегально въехать на Украину. По его словам, он вернется в страну, «когда будет готов», после того как защитит свое право на украинское гражданство в суде.

«Я не всегда путешествую с комфортом. Но поездка в багажнике не относится к числу любимых мной способов путешествовать», — сказал Саакашвили на встрече с журналистами в Варшаве.

«Я изучаю официальные процедуры, законодательную базу, чтобы пойти в суд и защищать себя. Я пока не собираюсь на [украинскую] границу и отправлюсь туда [на Украину], когда буду готов», — добавил он.



По его словам, власть «не сможет игнорировать мнение миллионов украинцев». «Я хочу, чтобы Украина была европейской державой, и я хочу быть частью этого процесса», — заверил политик.

Саакашвили сказал, что Польшу он намерен покинуть в понедельник. При этом он не раскрыл, куда намерен отправиться, однако указал, что будет путешествовать по Европе.