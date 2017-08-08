Бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Украины Михаилу Саакашвили, недавно лишенному украинского гражданства, грозит до 11 лет лишения свободы по четырем уголовным делам, заявила главный прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили изданию «Обозреватель».

17:24 27 июля

«Я вернусь в Украину». Лишенный гражданства Михаил Саакашвили обратился к Петру Порошенко

По словам прокурора, экс-президенту Грузии инкриминируются следующие обвинения:

- по делу об убийстве Сандро Гиргвилиани;

- по делу о растрате государственных средств из средств фонда Специальной службы государственной охраны Грузии на личные нужды в особо крупных размерах – на сумму 9 миллионов грузинских лари;

- по делу о жестоком избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили;

- по делу о захвате и отъеме телекомпании «Имеди», в критической форме освещавшей деятельность режима Саакашвили, а также другого бизнеса у бизнесмена Бадри Патаркацишвили и его семьи, что привело к массовым протестам в Грузии.

Ранее Саакашвили прибыл в Варшаву, несмотря на отсутствие документов. Он  прилетел в Варшаву 4 августа непосредственно из Соединенных Штатов, где его застала весть о лишении украинского гражданства. По прибытии он заявил, что США и Польша не признали недействительным его украинский паспорт. «Я как обычно выехал из Америки, никто не признает отмены моего паспорта. Я прошел паспортный контроль, так же, как всегда, прошел паспортный контроль в Польше. Въехал без проблем, меня пригласили на мероприятия руководящие лица Польши»,  — бравировал Саакашвили.

19:17 23 февраля

Михаила Саакашвили могут привлечь к ответственности за посягательство на суверенитет Украины

Михаил Саакашвили отверг предположения о намерении нелегально въехать на Украину. По его словам, он вернется в страну, «когда будет готов», после того как защитит свое право на украинское гражданство в суде.

«Я не всегда путешествую с комфортом. Но поездка в багажнике не относится к числу любимых мной способов путешествовать», — сказал Саакашвили на встрече с журналистами в Варшаве.

«Я изучаю официальные процедуры, законодательную базу, чтобы пойти в суд и защищать себя. Я пока не собираюсь на [украинскую] границу и отправлюсь туда [на Украину], когда буду готов», — добавил он.

По его словам, власть «не сможет игнорировать мнение миллионов украинцев». «Я хочу, чтобы Украина была европейской державой, и я хочу быть частью этого процесса», — заверил политик.

Саакашвили сказал, что Польшу он намерен покинуть в понедельник. При этом он не раскрыл, куда намерен отправиться, однако указал, что будет путешествовать по Европе.

 