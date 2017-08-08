АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 АВГУСТА 2017 ГОДА

- В Душанбе состоятся очередные матчи чемпионата Таджикистана по футболу среди команд первой лиги.

- В Пенджикенте продолжается чемпионат Таджикистана по шахматам среди мужчин и женщин.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 АВГУСТА

1967 - В Москве состоялось открытие Недели культуры и искусства Таджикистана.

2011 - Произошел сильный пожар на крупнейшем вещевом рынке Душанбе «Корвон».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 АВГУСТА

1911-1948 – Родился писатель Хомид Обиди.

1935 – Родился писатель, журналист Насим Рачаб.

1946 – Родился заслуженный работник Таджикистана Акрамчон Ризоев.

1951 – Родился ученый Бобоназар Гафор.

1960 – Родился доктор медицинских наук Гаюр Ашуров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 АВГУСТА 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 тепла, днем 19-24 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 28-33 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 32-34 тепла.