Генеральный директор Узбекского агентства печати и информации Лазиз Тангриев объявил о начале «беспрецедентной борьбы» ведомства против «коллег» в частных издательствах и СМИ, которые не признают законов, национальных ценностей и портят репутацию журналистики ради заработка. Об этом говорится в открытом письме Тангриева, разосланном СМИ, под названием «Мы не будем щадить тех, кто причиняет вред нашей культуре», сообщает портал UZ24.

«Человека тревожит то, что в различных частных газетах, журналах, изданиях уровень материалов низкий, материалы поверхностные в художественном отношении. Причина этого в том, что не хватает здоровой, справедливой критики, по-дружески горького слова, назидания учителей», — пишет гендиректор УзАПИ.

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Он напомнил слова президента на встрече с творческой интеллигенцией 3 августа о том, что нельзя допустить коммерциализации сферы искусства, литературы и СМИ. 

«Почему, когда мы в магазине покупаем некачественный, просроченный товар, то мы идем ругаться с продавцом, а частным издательствам, которые вредят нашей духовности, отрицательно влияют на молодежь, ничего не говорим?», — задается вопросом Тангриев.

УзАПИ, как говорится в письме директора агентства, будет вести «беспощадную борьбу с такими “предпринимателями”». «Теперь их не будут предупреждать, отправляя мягкие и гладкие прошения типа “не нарушайте закон”, а пришло время показать народу их деяния, смутить их перед общественностью», — отмечается в письме.

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Лазиз Тангриев сообщил, что «беспрецедентная борьба» против «так называемых “коллег”, которые не признают законов, национальных ценностей, которые, чтобы зарабатывать, лишь портят репутацию журналистики», начнется с этого дня.

В своем письме глава УзАПИ приводит в качестве примера людей, которые, не имея конкретной профессии и совершенно далеки от журналистики, открывают газету или издательство. «А кто давал ему право под маской свободы посрамлять священный сад творчества, унижать репутацию пера?», — спрашивает Тангриев.

«Пусть народ открыто знает, кто друг и, кто враг нашей духовности», — этими словами заканчивается письмо гендиректора УзАПИ. 

Лазиз Тангриев был назначен генеральным директором УзАПИ в конце июля. Ранее он работал директором издательско-полиграфического творческого дома имени Гафура Гуляма. 