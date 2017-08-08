Министерство обороны Таджикистана опровергает распространенную информацию о том, что с юга республики на север перебрасываются военные и техника.

Согласно планам Минобороны во второй половине августа на севере страны запланированы масштабные учения Согдийского военного гарнизона, где будут отработаны вопросы организации территориальной обороны, повышения квалификации резервистов национальной армии, сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства полковника Фаридун Махмадализода.

«Но эти учения только для гарнизона Согдийской области. Для проведения учений нет никакой необходимости в переброске дополнительных сил и техники в Согд», - заключил Махмадализода.

По словам представителя Минобороны, в ходе учений будут также отработаны вопросы взаимодействия войск гарнизона Согда и силовых структур в ликвидации прорвавшейся в область группы террористов.