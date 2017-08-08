Снос старых домов в столице продолжается. Продолжаются и разногласия, недопонимания между жильцами и застройщиками. И пока не будут внесены изменения в жилищное законодательство, жалобы жильцов не прекратятся, считает юрист.
Дом с арками ждет своего последнего часа
Не успели остыть страсти вокруг сносимых домов в районе старого аэропорта, как со своими проблемами в редакцию «АП» обратились жители дома 56 по проспекту Рудаки, что в самом центре города, напротив парка.
- На прошлой неделе нам принесли извещения о том, что наш дом скоро снесут и мы должны согласовать с застройщиком договоры о выплате компенсации и другие вопросы, связанные с нашим переселением, - рассказывают жители. – Но никаких документов о том, на каких условиях хотят снести наши дома, нам на руки пока не дали.
По словам одной из жительниц этого дома, им сообщили, что компенсация будет выплачена по результатам оценки квадратуры жилой площади.
- Но у нас, как известно, маленькие квартиры, и при подсчете, естественно, метраж будет небольшим. А тут еще говорят, что лоджию, которую давно уже все переделали в комнаты и которую при приватизации оплатили как жилую площадь, не хотят внести в квадратуру. Получается, мы потеряем более 12 квадратных метров, за которые хотят дать только 30 процентов от суммы жилплощади, - говорит она.
- Мы живем в самом центре города, и если хотят нас переселить, то по закону должны предложить квартиру в этом же районе. И при этом в первую очередь нужно учитывать желание жильцов, ведь большинство из них не хотят менять свое место жительства. Мы были у председателя района Исмоили Сомони. Он обещал, что никто в обиде не останется. Но пока ничего конкретного не происходит. Все с тревогой ждут, чем закончится вопрос нашего выселения, - переживают люди.
Что говорит закон?
Масштабный снос старых домов в городе начался около десяти лет назад. И почти ни в одном случае не обходилось без жалоб жильцов, споров и разногласий. В целом, как показывает практика, жильцы сносимых домов недовольны следующим:
а) низкой оценкой стоимости их квартир;
б) отсутствием госгарантий в форс-мажорных случаях (банкротство компании-застройщика и т.д.);
в) тем, что им не предлагают равноценную квартиру взамен;
г) отсутствием каких-либо дополнительных компенсаций (большинство жителей не хотят менять свое место жительства, их к этому просто вынуждают, пусть даже на законном основании).
Что говорит по этому поводу закон? Как поступить жителям квартир в случае несправедливого решения проблемы? На эти вопросы мы попросили ответить старшего юриста юридической компании «Химоя» Навруза Одинаева.
- Данная тема очень актуальна и, к сожалению, должным образом законодательно не регулируемая, - говорит юрист. - В соответствии с нормами Жилищного кодекса (ЖК) РТ, «если дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу в связи с отводом земельных участков для государственных или общественных нужд, либо дом (жилое помещение) подлежит переоборудованию в нежилой, выселяемому из этого дома (жилого помещения) другое благоустроенное жилое помещение предоставляется предприятием, учреждением, организацией, которым отводится земельный участок, либо предназначается подлежащий переоборудованию дом (жилое помещение)».
При этом, как отмечает Одинаев, снос жилого помещения в связи с отводом земельных участков для государственных или общественных нужд либо переоборудование дома (жилого помещения) в нежилое осуществляется только после предоставления выселяемым гражданам равноценного жилого помещения.
- В иных случаях сноса дома гражданам, выселяемым из этого дома, согласно закону другое благоустроенное жилое помещение предоставляется государственной, кооперативной или иной общественной организацией, которым принадлежит дом, либо исполнительным органом госвласти на местах. Таким образом, эта статья - практически единственная норма закона, которая говорит о сносе жилых домов, - объясняет юрист.
По его словам, исходя из норм данной статьи, предполагается предоставление равноценного жилого помещения. Но кто и каким образом будет определять «равноценность», не раскрывается, что вызывает недовольство населения и споры.
- Также у нас нет отдельного закона, регулирующего вопросы сноса, условия предоставления жилья, способы оценки квадратного метра жилого помещения, сроков сдачи построенного жилья и т.д. Этим застройщики часто злоупотребляют и, например, в договорах не указывают срок завершения строительных работ и сдачи дома, что является существенным условием договорных обязательств такого характера. Например, в России принят специальный закон о долевом строительстве и в ст. 6 данного закона указывается размер неустойки за каждый день задержки сдачи дома, - напомнил Навруз Одинаев.
Юрист: «Без изменений в законе снос домов чреват разногласиями»
Как отмечает Одинаев, нередко застройщики за сносимые жилые помещения предлагают очень низкие цены без предварительной независимой оценочной экспертизы, что также является нарушением прав жильцов.
- Исходя из юридической практики, можно сказать, что на цену жилья влияют не только место нахождения жилья, ремонт, подсобные помещения, балконы и т.п., но и то, на каком этаже располагается жилье. Застройщики же независимо от этажа, ремонта и других факторов, имеющих значение, всем предлагают одну цену, которая зачастую ниже рыночной, - говорит эксперт.
Другой проблемой, которая требует решения, являются так называемые «арендные выплаты».
- Как мы видим, исходя из норм статьи 64 ЖК РТ, застройщик обязан предоставить жильцам равноценное жилье для жилья, - говорит юрист. - Но зачастую застройщики предлагают взамен жилья деньги для снятия жильцом другого помещения на свой выбор. Нередки случаи, когда после выплат за несколько месяцев съема жилья застройщики вдруг перестают выплачивать данные средства и жильцы остаются практически без крова. Также были случаи, когда налоговые органы требовали уплаты налогов с данных «арендных выплат», хотя эти выплаты являются компенсацией, а не доходом для жильцов.
Юрист отмечает, что в Таджикистане, как правило, снос жилых домов осуществляется на основании решения правительства городов (областей) и ими же назначаются застройщики. Далее застройщики заключают договоры с жильцами, и в случае невыполнения обязательств со стороны застройщика у жильцов нет государственных гарантий, что им предоставят жилье до момента окончания строительства жилья.
- Еще одна проблема заключается в банкротстве застройщиков и их правопреемстве. Кто будет отвечать перед жильцами и дольщиками новых квартир в случае, если застройщик будет не в состоянии продолжить строительство? - вопрошает эксперт. - Полагаем, что в стране давно уже назрела необходимость принятия закона, полностью регулирующего вопросы сноса жилья, долевого строительства, сроков строительства, последствий нарушения сроков, порядка и способов оценки жилья, государственных и/или страховых гарантий, а также порядка и условий правопреемства и другие ключевые вопросы.
Без изменений в законе снос домов чреват разногласиями.
Авторизуйтесь, пожалуйста
Душанбинец13 часов назад
Город превратился в кищлак, люди добрые-верните городу свой красивый облик...а чё за хрня сараи-бани....тапчаны-люди добрые живите дастойно-в городе трудно жить??? -го в аул...Правительство делайте это технично-и без потерь.
Юрист13 часов назад
Хотел бы добавить следующее: Согласно ч. 2 ст. 259 ГК РТ принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, за исключением определенных случаев. Одним из таких случаев является отчуждения недвижимого имущества, в связи с изъятием земельного участка. Ст. 263 ГК РТ в свою очередь гласит – «прекращение права собственности на недвижимость в связи с решением государственного органа, не направленным непосредственно на изъятие имущества у собственника, в том числе решением об изъятии земельного участка, на котором находятся принадлежащие собственнику дом, иные строения, сооружения или насаждения, допускается лишь в случаях и порядке, установленных законодательными актами, с представлением собственнику равноценности имущества и возмещением иных понесенных убытков или возмещением ему в полном объеме убытков, причиненных прекращением права собственности». Далее ч.2 этой же статьи дополняется следующим – «при несогласии собственника с решением, влекущим прекращение права собственности, оно не может быть осуществлено до разрешения спора в судебном порядке и при рассмотрении спора решаются также все вопросы по возмещению собственнику причиненных убытков».
Даже по тем нормативно правовым актам, которые у нас есть, жильцы достаточно хорошо защищены. Застройщики (или государственные органы в зависимости от ситуации) без достижения каких-либо договоренностей с жильцами, по сути, не имеют право начать какие-либо работы, ибо при несогласии собственника с решением, влекущим прекращение права собственности, оно не может быть осуществлено до разрешения спора в судебном порядке. Исходя из этого юридическое положение застройщиков (также подразумевается государственные органы в зависимости от ситуации) даже слабее в этом случае, так как застройщики нуждаются в достижении договоренности с жильцами больше, нежели жильцы. Для определения рыночной стоимости своих домов/квартир жильцы могут нанять независимых оценщиков (кстати в случае выигрыша дела, жильцы также вправе требовать компенсации своих затрат связанных с оплатой услуг независимых оценщиков, а также других затраты связанные с переселением). В случае судебных споров оценка независимых оценщиков может является хорошим аргументом касательно реальной рыночной стоимости сносимых домов/квартир. Жильцы также не обязаны соглашаться с теми условиями, которые им могут предъявить застройщики. Они вправе требовать оплаты им равноценной компенсации, а застройщики обязаны выплатить им эту компенсацию. Если жильцы будут придерживаться своей позиции, у застройщиков не будет другого выхода, кроме как оплаты жильцам равноценной компенсации (деньгами или имуществом). Я уверенно могу сказать, что в случае возникновения споров в таких случаях жильцы имеют больше шансов на положительный исход в суде, если они грамотно обдумают все свои ходы. НО САМЫЙ БОЛЬШОЙ РИСК это конечно наша коррумпированная судебная система, зависимые и неквалифицированные судьи, которые далеки от понимания особенностей гражданских правоотношений. Так что в этом конкретном случае проблема больше не в отсутствии нормативно правовых актов, а в правоприменительной практике/среде.
Ислом13 часов назад
Охирин умеди ин умедворон зинда бод!
Акрам14 часов назад
Зачем мудрить и всё усложнять? Равноценное, предполагает равную рыночную стоимость, равные условия, площадь жилья, район расположения. Что тут ещё добавлять? Жильцов, конечно, понять тоже можно. Советские квартиры были небольшими по площади. Т.е. трёхкомнатная могла быть под 60 кв.м. Но тут уж что имеем, то имеем.
Бобохон14 часов назад
Эти дома уже отслужили своё, нужно строить новый здание и сооружения, парки где люди могли отдыхать.
ГОСТЬ14 часов назад
А входите в состав России, все проблемы ну разом падут.
Саида15 часов назад
Очень даже актуален вопрос сноса...мы не против чтобы строили новые дома ,это наш город...но надо ко всему подходить совестно.Почему в новых домах застройщики балконы которые имеет пожарную лестницу(даже не лоджии)оценивают квадратные метры как жилые,а в данном случае лоджии не берут во внимания???Затем у нас у всех были сараи,как подсобное помещения ,забрали их безвозмездно и сказали что надо было легализовать...Почему Хамида говорит что новую квартиру получаем бесплатно,а нашу то взяли не считается???Нам обещали построить за два года а вот уже в июне этого года было три года...конечно арендную плату дают,а за эти деньги которые дают в центре не снимешь квартиру...Да кризис,да условия строительства сложные,но дорогие застройщики и нам нелегко...жить в частной квартире и доплачивать или добираться на работу из микрорайонов...Надо уж наверное подумать и о народе...
Саида15 часов назад
Очень хорошо,что подняли этот вопрос....Мы не против чтобы строили новые дома,это наш город и пожалуйста стройте.Но действительно так и будет народ возмущаться.Так если в новых квартирах он считают не лоджии,а просто балконы висячее и не застекленные квадратные метры
Хамида16 часов назад
Эти дома уже старые, за то получать новую квартиру снова бесплатно а еще недавольны ...
Гость Хамида13 часов назад
Хамида, чьи приказы выполняешь????
Внук Хамида13 часов назад
Хамида, одно дело жить в маленькой 3-хкомнатной квартире, где у членов семьи есть своя личная, хоть и маленькая, территория, другое - в современной 1-комнатной квартире-студии, где невозможно разделить детей - мальчиков и девочек, а перепланировка превращает квартиру в неудобный, максимум 2-хкомнатный, курятник, где нет места разнополым детям, нет личного пространства родителям, некуда гостей положить спать...
Никто ничего бесплатно не даёт, предлагается неравноценный обмен не в плане квадратуры, а в плане разграниченного жилого пространства.
Дома советской планировки удачно решали вопрос "уживаемости" детей и родителей.
Думать нужно, прежде чем что-то ляпнуть.
Тимур Хамида14 часов назад
Хамида, прежде чем написать надо подумать головой а не....
Гарми Хамида14 часов назад
Эти ваши "новые дома" в 23 раза хуже тех, которые вы называете старыми по качеству. И рыночная их стоимость раза в 2 ниже
saidjon16 часов назад
Правельно этот вопрос очень важен и актуален не только сейчас но и в будушем. Почему бы АП или другим СМИ не провести опрос среди населения для дальнейшего его отправки в парламент РТ для принятия нового закона о жилье при котором будут внесены все изложение нехватки закона? это актуальная тема и его надо развит и найти ответ. А то у нас привикли только принят и бурно обсуждат законы о домашних мероприятиях. Пускай тоже организуют микрафони озод и услышат проблемы жилья у граждан.
Внук saidjon13 часов назад
В нашем законодательстве много непроработанных моментов, и в КоАП, и в ГК , и в ТК и в прочих правоустангавливающих нормативных актах.
Уверен, все такие недоработки решатся - вопрос в том, как оперативно наши законотворцы будут реагировать на правовые аспекты, возникающие при аналогичных жизненных ситуациях. Жизнь меняется и Законы должны поспевать за изменениями правоотношений.