В Лондоне проходит очередной Чемпионат мира по легкой атлетике. После трех дней соревнований в общем медальном зачете лидируют спортсмены США с 8 завоёванными медалями, в том числе и двумя золотыми.

Таджикистан на этом чемпионате представляют действующий вице-чемпион мира, победитель Олимпиады-2016 Дильшод Назаров в метании молота и чемпионка Таджикистана Кристина Пронженко в беге на 400 м с препятствиями.

Дильшод Назаров вступит в борьбу 9 августа на Олимпийском стадионе в Лондоне. В квалификации по метанию молота в стартовый протокол занесены фамилии 34 атлетов. Финальный этап состоится 11 августа.

В предыдущем Чемпионате мира в 2015 году в Пекине тройка призеров по метанию молота выглядела следующим образом: 1. Павел Файдек (Польша) – 80.88 м. 2. Дильшод Назаров (Таджикистан) – 78.55 м. 3. Войцех Новицки (Польша) – 78.55 м.

Призовой фонд по данным Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) составляет 7 344 000 долларов. За мировой рекорд, установленный в Лондоне, спортсмены получат по 100 000 долларов. Также восьмерку лучших легкоатлетов ожидают финансовые выплаты как в личных видах, так и в эстафетах.

Личное первенство: Золотая медаль — 60 000 долларов, серебряная медаль — 30 000 долларов, бронзовая медаль — 20 000 долларов, 4-е место — 15 000 долларов, 5-е место — 10 000 долларов, 6-е место — 6000 долларов, 7-е место — 5000 долларов, 8-е место — 4000 долларов.

Эстафета (на команду): Золотая медаль — 80 000 долларов, серебряная медаль — 40 000 долларов, бронзовая медаль — 20 000 долларов, 4-е место — 16 000 долларов, 5-е место — 12 000 долларов, 6-е место — 8000 долларов, 7-е место — 6000 долларов, 8-е место — 4000 долларов.

Рекорды по метанию молота:

Мировой – Юрий Седых (СССР) – 86,74 м (1986, Штутгарт, Германия).

Чемпионатов мира – Иван Тихон (Беларусь) – 83,63 м (2007, Осака, Япония)

Азиатский – Кожи Мурофуши (Япония) – 84,86 м (2003, Прага, Чехия).

«В спорте всегда сложно что-то прогнозировать, но я буду стремиться и надеюсь на победу», - заявил Дильшод Назаров журналистам перед вылетом в Лондон.

Всего на ЧМ 2017 легкоатлеты разыграют 47 комплектов наград.

Напомним, месяц назад Дильшод Назаров завоевал золотую медаль чемпионата Азии с результатом 76,69 метра.