Китай продолжает наращивать объемы предоставляемой Таджикистану финансовой поддержки. Увеличиваются размеры как выделяемых нашей республике кредитов, так и грантов. Во властных структурах считают, что средства эти нужно использовать, пока дают, советуя при этом журналистам не задавать «неуместные вопросы». Но многих таджикистанцев такая благосклонность Китая настораживает. Ведь бесплатный сыр, как говорят, бывает только в мышеловке.

Таджикские власти планируют строить новые, современные парламентский и правительственный комплексы. Не на свои деньги, у нас таких нет.

Иллюстрация с сайта Мастерская КСП. А это концепция будущего парламентского комплекса, который нам построит Китай за 230 миллионов долларов.

В середине июля глава Комитета по архитектуре и строительству Джамшед Ахмадзода сообщил журналистам, что деньги для строительства парламентского комплекса нашлись у Китая, он согласился выделить нам грант в размере 230 миллионов долларов! Более того, подчеркнул Ахмадзода, ведутся переговоры с правительством Китая относительно предоставления финансовой помощи для строительства правительственного комплекса. Чиновник не сомневается, что запрашиваемые средства, которые тоже планируется привлечь на безвозмездной основе, будут предоставлены. Ахмадзода отметил, что китайская сторона советует Таджикистану строить и не беспокоиться о деньгах...

Главный донор

Китай за последние десять лет превратился в главного финансового донора Таджикистана. Поднебесная на данный момент является основным кредитором нашей страны: на Китай приходится 52 процента от общего объема внешнего долга страны.

Согласно данным Минфина, на начало второго полугодия этого года общий размер внешнего долга Таджикистана перевалил за 2,3 миллиарда долларов. Задолженность перед Китаем составляет более 1,2 миллиарда долларов. При этом первые китайские кредиты были предоставлены Таджикистану всего десять лет назад - в 2007 году, размер которых составлял чуть более 216 миллионов долларов.

Китай в настоящее время также находится на первом месте по объему вложенных в экономику Таджикистана прямых инвестиций. Вторая экономика мира в прошлом году по этому показателю обошла Россию, которая с начала обретения Таджикистаном независимости являлась его главным инвестором. Общий объем китайских накопленных прямых инвестиций в прошлом году перевалил за 1 миллиард долларов.

Кроме того, Китай ежегодно выделяет Таджикистану на различные нужды средства на безвозмездной основе. Общий объем такой помощи выяснить не удалось. Размер же одного такого гранта в среднем обычно где-то в районе 20 миллионов долларов.

К примеру, в прошлом году в рамках взаимовыгодного сотрудничества одна из строительных компаний этой страны на безвозмездной основе построила в Душанбе здание Дома офицеров Минобороны. Общая стоимость нового здания составила 19 миллионов долларов.

Известие же о беспрецедентной помощи Китая для строительства государственных комплексов насторожило многих простых таджикистанцев. Ведь, если Китай согласится также выделить грант для возведения правительственного комплекса, речь уже будет идти почти о полумиллиарде долларов.

А такие деньги просто так не даются…

На что берутся деньги, не народа дело…

Чиновники успокаивают и рекомендуют воспринимать этого всего лишь жестом доброй воли со стороны дружественного Китая. «Это грантовые средства. Сказали: стройте, мы вам предоставим деньги. Ну и слава Богу, что дают нам деньги на безвозмездной основе. Наши граждане будут трудоустроены, так как у нас договоренности, что, если даже комплексы будут строить китайские компании, 80% рабочих будут граждане Таджикистана. Это же хорошо. Наша столица будет благоустроена. Сегодня нам дают, и мы должны это использовать с радостью», - считает глава Комитета по архитектуре и строительству.

А нужна ли нам эта помощь, нужен ли именно такой дорогой парламентский комплекс, не лучше ли было, раз уже просим, потратить эти деньги на что-то более существенное?

На что «АП» коротко и довольно красноречиво ответил министр экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода: «Я не считаю уместным задавать такие вопросы»…

«Захватывают» или обороняются?

Между тем некоторые эксперты полагают, что абсолютно безвозмездной помощи со стороны одного государства другому не бывает.

«В любом случае что-то придется отдавать взамен. Будут выдвигаться условия, которые получатель помощи обязуется выполнить. Тем более если речь идет о финансовых средствах в таких крупных размерах. А вот какие же конкретные условия были выдвинуты Китаем при предоставлении этой помощи, скорее всего, мы никогда не узнаем», - говорит таджикский экономист.

Политолог Собир Хамидов считает, что Китай располагает крупными свободными финансовыми ресурсами и часть этих средств будет использовать для того, чтобы поднять свой авторитет среди развивающихся стран и упрочить свои позиции в противоборстве за доминирование в регионе с другими крупными державами.

«Китай не будет отказывать в предоставлении кредита или даже грантов таким странам, как Таджикистан. Он прекрасно понимает, что, получив запрашиваемую поддержку, маленькие страны автоматически становятся ему обязанными и, в свою очередь, не будут уже отказывать в оказании тех или иных услуг, которых от них захочет Китай, - говорит Хамидов. - На примере Таджикистана мы видим, что практически все богатые золотоносные месторождения республики разрабатываются китайскими компаниями. Китайские фермеры получают земли для выращивания сельскохозяйственных культур. Китайским компаниям разрешается размещать на территории республики вредоносные предприятия (цементные заводы), которые КНР из-за резкого ухудшения экологии планирует полностью вывести за свои переделы…

Китаю, отмечает политолог, даже была передана часть таджикской территории, хотя в официальных структурах Таджикистана до сих пор говорят, что данная территория являлась спорной, то есть ничейной.

Политический обозреватель Илхом Нарзиев не исключает, что предоставляемые средства являются инвестициями в будущие более тесные, активные отношения между двумя государствами, в том числе и межпарламентские.

Нарзиев напомнил, что ранее при помощи Китая в Душанбе было построено и оборудовано современное здание Дворца офицеров. «Этот шаг тоже был объявлен безвозмездным и способствовал еще большему сближению военных двух стран», - отметил он.

В действительности же, продолжил обозреватель, Китай беспокоит ситуация в Афганистане, особенно обострение обстановки на севере страны и возможное негативное влияние этих событий на республики Средней Азии.

«Поэтому в Пекине уделяют особое внимание сотрудничеству со странами региона в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Совсем недавно подразделение китайских войск принимало участие в маневрах, которые проводились в ГБАО на границе с Афганистаном. В свою очередь, таджикские силовики принимают активное участие в мероприятиях, проводимых под эгидой Пекина. Китай оказывает существенную военную и техническую помощь таджикским силовым структурам также безвозмездно», - подчеркнул Илхом Нарзиев.

Доктор юридических наук Шокирджон Хакимов также уверен, что Китай хочет укрепить свое присутствие в Таджикистане и других центральноазиатских государствах как ведущая страна в регионе. «При этом Китай подходит к достижению своих целей дифференцированно, учитывая специфику каждой из этих стран, прежде всего с учетом реальных социально-экономических и военно-политических проблем», - заключил Хакимов.