Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 августа 2017 года провел встречу с представителями творческой интеллигенции страны. На встрече Мирзиёев раскритиковал работу творческих союзов.

«В нашей стране наряду со всеми сферами и отраслями уделяется большое внимание развитию культуры, искусства и литературы, средств массовой информации. Особенно в последние годы осуществляется большая работа по развитию этой сферы на новом этапе», - отметил Мирзиёев, сообщает Nuz.uz.

Президент подверг критике то, что не ощущаются в достаточной мере роль и влияние творческих союзов и государственных ведомств, которые должны координировать творческие процессы, всесторонне поддерживать деятелей искусства, творческие организации отстают от требований времени, в их деятельности все сильнее наблюдаются кампанейщина, работа на показуху, инертность и безразличие.

Он отметил, что в сфере культуры стала преобладать коммерциализация, выход на первый план личных интересов и оживленный сбыт поверхностных с идейно-художественной точки зрения произведений, отсутствие принципиальной оценки таких обстоятельств творческими союзами.

«В связи с этим в Узбекистане не будет допущено превращение в бизнес литературы и искусства, культуры, средств массовой информации, духовности и просветительства», - отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент также подчеркнул, что в настоящее время в стране действуют 1 513 средств массовой информации, 122 издательства. «Но эти количественные изменения пока не перешли в качественные», - сказал Мирзиёев.

По его словам, в настоящее время на развитие киноискусства из Госбюджета каждый год направляются большие средства. «Только в этом году Национальному агентству «Узбеккино» выделено 12 млрд 400 млн сумов (около 2,5 млн долларов). Для обеспечения деятельности 37 театров нашей страны из Государственного бюджета будет выделено более 81 млрд сумов (16,2 млн долларов). Однако, к сожалению, во многих творческих коллективах работа ведется без глубокого осознания этой истины. Художественный уровень большинства фильмов и спектаклей низкий, в них не отражаются волнующие и тревожащие людей социальные проблемы», - заявил узбекский президент.

На совещании были высказаны также предложения о восстановлении деятельности Высших литературных курсов при Национальном университете Узбекистана.

Было решено восстановить еще одну добрую традицию – организацию семинаров молодых творческих работников Узбекистана для талантливой молодежи, начинающей деятельность в сферах литературы, театра и кино, музыкального и изобразительного искусства, журналистики.

Разрабатываются проекты постановлений президента по дальнейшему совершенствованию деятельности Творческого союза журналистов Узбекистана, Академии художеств, Союза композиторов, а также развитию национальной кинематографии, деятельности Государственной консерватории Узбекистана.

На совещании предложено обеспечить Министерство культуры новым зданием, коренным образом пересмотреть деятельность высших учебных заведений, лицеев и колледжей в направлении культуры и искусства, школ музыки и искусства, назначать их художественным руководителем или директором известных деятелей искусства и культуры.

Были высказаны мнения и практические предложения о продлении еще на пять лет срока действия дополнительных льгот и преференций, установленных для творческих сфер, в частности, СМИ, о повышении размера гонорара, выплачиваемого творческим деятелям и работникам средств массовой информации, выведении на требуемый уровень работы по защите авторских прав, решении жилищного вопроса для творческой интеллигенции, пропагандистов духовности, работников средств массовой информации, пересмотре действующего порядка выплаты гонорара творческим деятелям пенсионного возраста, налаживании современной бумажной промышленности.