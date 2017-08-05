С высоты 8 этажа высотного дома спасателям пришлось снимать двух рабочих, которые проводили покраску фасада дома. Несколько минут до приезда спасателей строители просто висели на одном тросу, не давая друг другу упасть.

При проведении ремонтно-восстановительных работ в одном из девятиэтажных домов города Душанбе, в 61 микрорайоне, оборвался один из тросов, удерживающий строительную люльку на уровне 8-го этажа. «В «люльке» на тот момент находились двое рабочих. Появилась прямая угроза жизни рабочих», - сообщила «АП» начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсупова.

Пресс-служба КЧС

«Только благодаря оперативным действиям спасателей Отряда быстрого реагирования штаба города Душанбе, которые в считанные минуты приехав на вызов, спасли рабочих от неминуемой смерти», - сказала Юсупова.

Рабочим была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации они отказались.

По словам очевидцев, один из рабочих в момент обрыва троса потерял опору и уже полетел вниз, только благодаря своему коллеге он остался жив. «Мужчина просто подхватил друга, приобняв его, вот так обнявшись они дождались помощь и остались живы», - рассказали очевидцы.