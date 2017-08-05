Первые две современные плазы с использованием новой электронной системы заработали на автодороге Душанбе - Чанак (граница Узбекистана) уже 1 августа. Полное же внедрение новой системы завершится в течение ближайшего месяца.

Внедрение новой системы осуществляется в два этапа: на первом - 1 августа в Варзобском районе заработали новые толлинговые плазы «Варзоб» и «Гушари», а позже – плазы «Дегмай», «Истаравшан» и «Шахристан» в Согде; на втором этапе будет сдан в эксплуатацию центр проверки веса, расположенный на 39-м километре дороги Душанбе - Чанак, сообщил «АП» пресс-секретарь филиала компании Innovative Road Solutions ltd (IRS) в Таджикистане Далер Абдулло.

В целом будет установлено шесть новых плаз вместо ныне действующих семи. Толлинговая плаза «Майхура» будет снесена. Средства за проезд через этот участок дороги теперь будут взиматься на плазе «Гушари».

Что еще нового?

Также изменилось расположение некоторых плаз, они перенесены в более безопасные места. Так, толлинговая плаза «Варзоб» перенесена с 10-го километра на 15-й, ТП «Гушари» - с 42-го км на 47-й, ТП «Майхура» на 47-м км объединена с ТП «Гушари». Плазу «Шахристан» с 177-го км перенесли на 180-й километр. А вот толлинговые плазы «Истаравшан», «Дегмай» и «Чорук» останутся на прежнем месте.

На проезжей части новых толлинговых плаз размещено по восемь полос движения – по четыре полосы в каждом направлении.

Система оплаты за проезд будет также модифицирована: теперь появится возможность безналичного расчета, использования карт оплаты и специальных чипов, благодаря которым данный процесс будет более удобным и быстрым.

Фото IRS А теперь ее перенесли, переоборудовали, а трассу расширили.

К примеру, водитель, прикрепив специальный RFID-стикер на лобовое стекло своего автомобиля, сможет проехать через плазы без остановки, всего лишь снизив скорость до 15 км/ч. В это время новейшее оборудование, установленное на плазах, зарегистрирует автомобиль и снимет предусмотренную сумму с лицевого счёта автовладельца.

Реализацией данного проекта занимается испанская компания Tecsidel. По словам представителя IRS, компания была выбрана в результате тщательного и всестороннего отбора.

А что по цене?

По словам Далера Абдулло, тарифы за проезд по платной дороге после сдачи в эксплуатацию новых плаз останутся на прежнем уровне.

«Несмотря на влияние мирового финансового кризиса, а также неблагоприятных погодных условий минувшей зимой и весной этого года – беспрецедентные осадки и сход многочисленных лавин, – руководство филиала IRS приняло решение оставить неизменными тарифы для пользователей автодороги Душанбе - Чанак при запуске новой толлинговой системы», - сказал он.

Также, по его словам, будут действовать льготные тарифы, которые были ранее установлены для определенной группы населения, в частности жителей придорожных регионов.

Техника и рабочие места

Далер Абдулло отметил, что с расширением возможностей плаз необходимо будет увеличить численность сотрудников. «На данный момент их 750 человек. После полного перехода на новую систему численность сотрудников планируется увеличивать до 800 человек. При принятии на работу предпочтение будет отдаваться тем гражданам, которые проживают в непосредственной близости от толлинговых плаз», - сказал он.

Компания IRS на данный момент располагает 181 единицей техники. В ближайшие дни поступит еще 10 новых единиц. «Такое количество техники позволяет содержать дорогу в соответствии с современными требованиями», - говорит он.

…Tоллинговый механизм управления дорожной инфраструктурой Душанбе - Чанак официально введен 31 марта 2010 года. Управляет данным механизмом филиал международной компании Innovative Road Solutions LTD (IRS) в Таджикистане.

Подписанный между правительством РТ и данной компанией концессионный договор был ратифицирован в начале 2010 года. Это первый случай, когда правительство РТ заключило концессионный договор, предметом которого является дорога.

Автодорога Душанбе - Чанак является дорогой республиканского и в то же время международного значения, соединяющей республику с соседними государствами.

Трасса была передана компании IRS на содержание после полной реконструкции, которая была проведена за счет китайского кредита в размере 296,9 миллиона долларов.