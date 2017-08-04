Крохотная девочка, у которой нет даже имени, заставила Кыргызстан снова поднять вопрос о бэби-боксах - специальных ящиках при родильных домах для приема нежеланных детей. Дело в том, что биологическая мать выбросила девочку в выгребную яму. Ребенка спасли добрые люди и чудо.

"У девочки есть ангел-хранитель"

Эта история потрясла весь Кыргызстан. 31 июля в туалете одной из новостроек Бишкека обнаружили девочку весом 3 396 граммов. Из выгребной ямы ее вытащили местные жители. Журналисты Kaktus.media, партнера "Открытой Азии онлайн", поговорив с этими людьми, пришли к выводу, что спасение малышки - это череда счастливых случайностей.



Девочку выбросили в туалет во дворе домов, где живут сразу несколько семей. Члены одной из них в то утро почему-то не поехали на стройку своего дома, хотя обычно уезжали. В гости к другой семье приехал подросток. А у хозяйки третьей семьи разболелся живот. И вот благодаря трем этим событиям девочка выжила.

Женщина с больным животом постоянно выбегала на улицу, чтобы посмотреть, освободился ли туалет, но его дверь все время была закрыта (а это знак, что он занят, и подходить нельзя). В конце концов дверь оказалась открытой, и женщина тут же бросилась в туалет.



Подбегая, она услышала крик ребенка и позвала на помощь мужчин, которые не поехали строить свой дом. Выгребная яма оказалась очень узкой, поэтому никто из присутствующих не мог помочь ребенку. И тогда все вспомнили про подростка, который приехал накануне. Худощавого мальчика, крепко спавшего с дороги, быстро растолкали. И он, еще толком не соображая, в чем дело, вытащил малышку, пока двое мужчин держали его за ноги.



Девочку сразу же отмыла хозяйка дома Бактыгуль Такырбашева. И до самого приезда скорой и милиции держала ее на руках, стараясь успокоить.

- Если бы соседке не было плохо с животом, никто бы и не узнал, что был ребенок. Утонул бы там, и всё. Если бы не этот мальчик, вытащить вовремя не смогли бы. Видимо, хороший у малышки ангел-хранитель, - считает женщина.



Девочка родилась здоровой. Но сейчас она находится в реанимации. Первые дни она была на искусственной вентиляции легких, но сейчас дышит самостоятельно, хотя кормят ее через зонд.

"Мой ребенок, хочу - убью"

К сожалению, это далеко не единственный случай, когда матери просто выбрасывают своих новорожденных детей. В апреле прошлого года кыргызстанцы содрогнулись от чудовищного происшествия в Таласе. Собака загрызла новорожденного мальчика, брошенного матерью во дворе одного из домов по улице Оторбаева. Обезображенное тело младенца обнаружили местные жители. Охотники застрелили собаку, вспороли ей живот, и в нем обнаружили остатки рук и ног младенца.

27 января 2016 года в Токтогульском районе Джалал-Абадской области спасатели вытащили новорожденного из туалета.



14 февраля в Оше в подъезде дома обнаружили младенца. Биологическая мать рассказала, что у нее нет возможности растить ребенка, поэтому она решила его убить. Когда она не сумела задушить сына, то просто бросила его.

В феврале 2013 года 28-летняя жительница Бишкека выбросила в туалет и закидала камнями свою новорожденную дочку. Как пояснила горе-мамаша, ребенка она хотела убить, так как та сильно плакала. Ребенка спасли соседи, услышавшие плач. Врачи третьей детской больницы, куда привезли девочку, были шокированы: ее рот, нос, ушки были заполнены каловыми массами. Сердечко билось в два раза медленнее, чем положено. От полученных травм малышка впала кому. К тому же она получила переохлаждение, поскольку мать выбросила ее голышом.

После задержания женщина сказала: "Мой ребенок. Что хочу, то и делаю, хочу - убью".

Ящик для подкидышей

В Минздраве полагают, что одним из способов пусть не решения проблемы, но хотя бы спасения детей станут специальные ящики для "приема" нежеланных детей, которые можно установить в роддомах или на улицах.



- Беби-боксы, или, как их еще называют, контейнеры для приема подкидышей – вынужденная реальность для Кыргызстана, - отмечал министр здравоохранения Талантбек Батыралиев еще в прошлом году. - Мы не можем спокойно наблюдать за ситуацией, когда обнаруживаем новорожденных умерщвленными собственными родителями, утопленными в общественных туалетах или истерзанными одичавшими животными где-нибудь на окраине села или города. Такая вакханалия должна быть остановлена государственными мерами, установлением каких-то правовых норм и общественным неприятием, потому что невозможно смириться с тем, чтобы по причине сиюминутного отчаяния или недопонимания обрывалась новая жизнь.

Однако не все поддержали эту предложение. Противники этой идеи отметили: нет никакой уверенности в том, что женщина-убийца вдруг начнет заботиться о ребенке и отнесет в бэби-бокс. С другой стороны, бэби-боксы собирают детей, матери которых оказались в трудной жизненной ситуации и должны были бы получить от государства помощь, а не легкий способ отказа от детей.



Сейчас в Кыргызстане снова заговорили о необходимости таких бэби-боксов.

Что заставляет мать превращаться в убийцу

Эта малышка заставила общество поднять еще одну тему - нравственную. Ведь женщина не просто отказалась от своего новорожденного ребенка, а попыталась его убить.



- Ну не можешь ты его воспитать, оставь рядом с домом. Мы бы малышку подобрали и воспитали. Зачем так-то поступать? Да если бы она беременная ко мне пришла и попросила бы помочь, я бы у нее роды приняла и вопросов бы не задавала. Мы все люди. Зачем со своим дитём не по-человечески поступать? - сокрушается женщина, которая спасла девочку.



- Конечно, разные бывают жизненные обстоятельства и ситуации, и, прежде чем делать окончательные выводы, необходимо установить её личность, обследовать на вменяемость и провести расследование. Мое мнение, что никакие меры наказания и другие насильственные меры не решат проблемы. Наши женщины вправе регулировать вопросы своего материнства заблаговременно, задолго до рождения детей. Простая превентивная мера – предоставить женщине свободное право сделать свой осмысленный выбор и добровольно отказаться от своего ребенка, не боясь гонений и порицания со стороны общественности. И еще, конечно, необходимо с самого раннего возраста в процессе воспитания в семье прививать детям нравственные семейные ценности и воспевать оду материнству и родительской ответственности, - полагает министр здравоохранения.

Что будет с ребенком?

И еще одна проблема. Женщина, которая принимала участие в спасении ребенка, обрезала ей пуповину и прижимала к себе, пока ждали милицию и скорую помощь, хочет удочерить ребенка. Но дело в том, что официального отказа от младенца нет. И по закону правоохранительные органы должны приложить все силы, чтобы найти биологическую семью ребенка. Если в течение полугода это сделать не удастся, только тогда девочку отдадут на удочерение.



- Если есть официальный отказ, то таких деток усыновляют сразу, - подчеркнула заведующая отделом по защите детей и семьи Гульмира Ахматова. - В данном случае мы должны найти мать, выяснить причины, которые толкнули женщину на этот шаг. Затем соответствующие органы должны принять решение: может быть, лишить ее родительских прав, может быть, что-то еще. Это не в моей компетенции. Но, согласно законодательству, в первую очередь необходимо приложить усилия, чтобы ребенок остался в биологической семье. На такие мероприятия, как правило, уходит месяцев шесть. Ведь это не собачку отдать. Мы должны все выяснить.



Получается, что если мать не найдут, то первые, такие важные полгода, девочка проведет в детском учреждении.

Пока ребенок находится в родильном доме. Врачи говорят, что она очень мужественная девочка и уже научилась дышать самостоятельно. Теперь ей надо научиться сосать и глотать. И еще доверять этому миру.