Спасателям пока не удается связаться с 16 шахтерами, работавшими в алмазном руднике в городе Мирный, где произошел прорыв воды, пишет Медуза.

Всего в шахте, принадлежащей «Алросе», в момент аварии находился 151 человек. 102 шахтера подняты на поверхность, еще 33 человека ожидают эвакуации, сообщила пресс-служба компании.

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на представителей МЧС сообщает, что спасателям не удается связаться с 17 шахтерами.

В Мирный в связи с аварией на руднике вылетели президент «Алросы» Сергей Иванов и глава МЧС Владимир Пучков. Также в Мирный отправился глава Якутии Егор Борисов.

Прорыв воды на алмазном руднике «Мир», принадлежащем «Алросе», произошел днем 4 августа. По предварительным данным МЧС, сообщает РИА Новости, в шахту начала поступать вода из расположенного рядом отработанного карьера.

По факту аварии на руднике республиканская прокуратура и Следственный комитет РФ начали проверки. Проверка, заявили ТАСС в СК, проводится по «признакам состава преступления по ч. 1 ст. 216 УК РФ („Нарушение правил безопасности при ведении горных работ“)».