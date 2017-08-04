Из 96 тыс. 541 желающих поступить в учебные заведения республики в вузы поступили лишь половина - 48 тыс. 734 абитуриента. Остальные попросту провалили тестирование.

Директор Национального Центра тестирования Хуршед Икроми сообщил сегодня журналистам, что по результатам набранных баллов на первом этапе 69,2 тысячи абитуриентов были допущены к распределению по учебным заведениям. 20 тыс. 466 из них не смогли пройти тестирование по выбранным специальностям.

Однако, заявил Икроми, у них еще есть шанс стать студентами таджикских вузов: они могут пройти повторное тестирование, так как в учебных заведениях страны осталось 16 тыс. 410 свободных мест.

«Но в медицинский, национальный и педагогический университеты уже не имеют свободных мест», - уточнил он.

По данным НЦТ, больше всех абитуриентов было на кластерах «Обществоведение и право» и «Медицина, биология и спорт».

Количество претендентов на получение образования по специальностям, входящим в эти кластеры, превысило 200 процентов.

В кластере естественных и технических наук наблюдается явный недобор – 86,43%.