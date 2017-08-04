АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5-6 АВГУСТА 2017 ГОДА

- 5 августа в душанбинском спорткомплексе Министерства связи Таджикистана состоится Бокс-шоу с участием профессиональных боксеров из Таджикистана и Узбекистана. Программа боксерского вечера начнется в 19:00.

- 5 августа в театре оперы и балета имени Садриддина Айни в городе Душанбе пройдет концерт, приуроченный к Всемирному дню борьбы с торговлей людьми. На инсталляционных силуэтах можно будет ознакомиться с реальными историями жертв торговли людьми из Таджикистана, которых заставили работать в рабских условиях в России, заниматься секс-коммерцией в Арабских Эмиратах и в Турции, или попрошайничеством в Казахстане.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 АВГУСТА

1956 - Открытие I Спартакиады народов СССР.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 АВГУСТА

1945 – Американцы сбросили атомную бомбу на японский город Хиросиму.

1961 – Второй полет человека в космос. Космонавт Герман Титов сделал 17 витков вокруг Земли за 25 часов.

2004 - Арестован глава АКН Гаффор Мирзоев, а через три дня генеральная прокуратура выдала официальную санкцию. Указом президента на должность директора АКН вновь назначен Рустам Назаров.

2009 - В автокатастрофе погиб главный редактор таджикистанской газеты «Зиндаги» Курбонали Худжамов и еще три пассажира, находившиеся с ним в машине.

2011 - В Таджикистане вступил в силу закон «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 АВГУСТА

1930-2005 – Родился летописец войны, Заслуженный работник культуры Таджикистана Рахмон Сафаров.

1944 – Родился художник, заслуженный деятель искусства Таджикистана Юсуфчон Сангов.

1947 – Родился Народный писатель Таджикистана Абдулхамид Самадов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 АВГУСТА

1815 – Родился русский историк и природовед Александр Миддендорф.

1869 – Родился русский геолог и географ, исследователь Каратегина и Дарваза Яков Эдельштейн.

1941-2003 – Родился композитор, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Дамир Дустмухаммедов.

1952-2007 – Родился журналист Имомназар Холназар.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 АВГУСТА 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами мгла. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 14-19 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, мгла, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, мгла. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 27-29 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 АВГУСТА 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 тепла, днем 19-24 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 28-33 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 32-34 тепла.