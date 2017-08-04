Ясная, солнечная погода сохранится на территории республики в предстоящие выходные. Столбик термометра в эти дни не будет повышаться выше сорока градусов, заверили "АП" в Агентстве по гидрометеорологии РТ.

Так, по джанным синоптиков, завтра, 5 августа, в Душанбе температура днем составит 37-39 градусов, а ночью - 19-21.

В долинах Согда ночью будет 20-25 градусов тепла, днем — 34-39, а в Хатлоне ожидается небольшая облачность, но без осадков, местами мгла. Температура воздвуха в долинах днем составит 36-40.

В Горном Бадахшане местами пройдет кратковременный дождь. Температура по западу ГБАО ночью составит 14-19 градусов, а днем — 28-33. По востоку ГБАО ночью 7-12, днем — 18-23.

В районах республиканского подчинения – переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Температура в долинах ночью 19-24 градуса тепла, днем — 35-40.