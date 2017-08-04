По результатам мониторинга, который проводился в государственных органах дважды – в 2014 и 2016 годах – выявлен 41 госслужащий, у которого было российское гражданство. Далее последовало либо заявление об уходе по собственному желанию, либо отказ от гражданства РФ.

Директор Агентства государственной службы при президенте Таджикистана Джума Давлатов 4 августа на пресс-конференции отметил, что самым актуальным за первое полугодие стал вопрос именно о двойном гражданстве сотрудников госслужб.

В прошлом году нижняя палата парламента Таджикистана внесла поправки в законы «О государственной службе», затем в законы «Об органах национальной безопасности» и «О милиции», согласно которым на госслужбе и органах безопасности и правопорядка не могут работать лица с двойным гражданством. У Таджикистана есть соглашение о двойном гражданстве только с Россией.

Поправки в закон «О государственной службе» также коснулись пенсионеров. Теперь получателям пенсий запрещено работать в госструктурах, если пенсионер все-таки поступил на госслужбу, он должен отказаться от получения пенсионного пособия.

По сообщению Джумы Давлатова, за последние годы было проведено два мониторинга по вопросу наличию двойного гражданства и выявлено в 2014 году - 21 госслужащий с российским гражданством, в 2016 году – 20.

«В их отношении не было никакого давления, согласно закону они сами написали добровольно заявления об уходе, либо отказались от российского гражданства для продолжения службы в госструктурах Таджикистана», - добавил Давлатов.

По поводу работающих пенсионеров глава Агентства Госслужбы сказал, что сотрудники должны получить зарплату в одном месте - либо отказаться от пенсии, чтобы трудиться в дальнейшем.

Джума Давлатов сообщил, что число молодежи и женщин в рядах сотрудников государственной службы Таджикистана растет. По его данным, сегодня на госслужбе состоят 19 261 человек, из них 8 770 (45,5%) составляют кадры до 35 лет, женщин – 4340 (22,5%). По сравнению с аналогичным периодом прошедшего года количество молодых кадров увеличилось на 389, женщин на 124 человек.

Согласно законодательству в систему государственной службы Республики Таджикистан входят: государственная гражданская служба, государственная служба правоохранительных органов, государственная военная служба.