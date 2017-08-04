Вопросы сотрудничества в рамках проекта CASA-1000 обсуждены в Душанбе между представителями Минфина Таджикистана и Всемирного банка.

2 августа 2017 года в министерстве финансов Таджикистана состоялась встреча первого заместителя министра финансов Джамшеда Каримзода с представителями Всемирного банка во главе с Постоянным Представителем ВБ в Душанбе Ян-Петером Олтерсом, сообщает секретариат министерства.

Целью встречи было обсуждение вопросов подготовки Программы поддержки сообществ в рамках Проекта торговли электроэнергией между Центральной и Южной Азией (CASA-1000).

«Особое внимание было уделено вопросам, касающихся финансирования и реализации Программы поддержки сообществ, в том числе механизму потока средств», - сообщает секретариат Минфина.

В ходе данной встречи стороны отметили о важности реализации данной Программы для увеличения доступа к услугам в области энергетики, водоснабжения, социальной и экономической инфраструктуры, а также укрепления потенциала местного самоуправления в сообществах в зоне охвата.

«Подводя итоги встречи, Джамшед Каримзода выразил уверенность в перспективах развития сотрудничества с Всемирным Банком как в рамках проекта CASA-1000, так и в рамках всего инвестиционного портфеля ВБ», - добавили в министерстве.