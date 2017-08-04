Гособвинитель запросил еще 17 лет лишения свободы для адвоката Бузургмехра Ёрова за мошенничество и оскорбления Лидера нации. Таджикский адвокат, который ранее уже был приговорен к 25 годам лишения свободы, может в общей сложности получить 30 лет.

Государственный обвинитель попросил суд приговорить адвоката Бузургмехра Ёрова еще к 17 годам лишения свободы. Об этом «АП» сообщили родственники адвоката. Суд над Ёровым проходит за закрытыми дверями.

На сегодняшний день общий срок Ёрова по двум предыдущим уголовным делам, по которым адвокат был признан виновным, составляет 25 лет. Согласно таджикскому законодательству подсудимый не может быть осужден на более 30 лет. Поэтому если сейчас адвокат будет признан виновным, суд имеет права приговорить его только к пяти годам.

Бузургмехр Ёров был арестован осенью 2015 года по обвинению в «мошенничестве» и «подделке документов». Арест последовал после того, как Ёров решил защищать права находящихся на тот момент под следствием членов запрещенной в стране Партии исламского возрождения.

Позже адвоката обвинили еще по трем статьям Уголовного кодекса, в частности, в «публичных призывах к экстремистской деятельности».

6 октября прошлого года суд города Душанбе признал Бузургмехра Ёрова виновным в возбуждении национальной расовой розни, мошенничестве, публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, призывах к осуществлению экстремистской деятельности и подделки документов. Адвокат был приговорен к 23 годам колонии строгого режима.

В марте этого года Верховный суд Таджикистана приговорил Ёрова еще к двум годам лишения свободы за неуважение к суду из-за его выступления в суде по первому уголовному делу. Позже в отношении Бузургмехра Ёрова были возбуждены еще два уголовных дела – по обвинению в мошенничестве и оскорблении Лидера нации, президента Таджикистана.

Родственники адвоката заявляют, что также возбуждены уголовные дела в отношении сестры и брата Бузургмехра - Хосият и Джамшеда Ёровых.

Джамшед Ёров обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Таджикистана - ст. 307 (призыв к насильственному свержению конституционного строя), ст. 247 (мошенничество) и ст.189 (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). В отношении Хосият Ёровой возбуждено уголовное дело по статье 307 УК РТ.

Радио «Озоди» сообщает, что уголовное дело по ст.307 УК РТ также было возбуждено в отношении Муаззамы Кодировой, которая была адвокатом Бузургмехра Ёрова. Женщина из-за угроз давления была вынуждена начала отказаться от защиты коллеги, а потом и вовсе покинула Таджикистан.