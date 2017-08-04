Старшая дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова находится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности, сообщают СМИ.

Как заявил на Facebook главред «Ферганы» Даниил Кислов, госпожа Каримова находится на третьем этаже следственного изолятора СНБ в корпусе для VIP-персон, пишут Вести.UZ.

В рамках второго уголовного дела Гульнару Каримову обвиняют в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем, уточняет издание.

Между тем, как сообщает ТАСС, правоохранительные органы Узбекистана подтвердили факт заключения под стражу старшей дочери первого президента республики Гульнары Каримовой, но не раскрывают информацию о ее местонахождении.

В частности, в Генеральной прокуратуре, отвечая в среду на вопрос корреспондента ТАСС, вновь заявили, «что мера пресечения в виде заключения под стражу не предполагает домашнего ареста».

В ведомстве не пояснили, каким судом, когда, и на какой срок было принято решение о принятии в отношении Каримовой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщила узбекская служба Би-би-си, сын Гульнары Каримовой Ислам Каримов-младший 1 августа получил судебный документ, датированный 3 июля, в котором говорится, что его мать переведена в тюрьму. Отмечается, что проверить подлинность этого документа не представляется возможным.

Эксперты полагают, что вступивший в законную силу приговор Ташкентского суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года о назначении Каримовой наказания в виде пяти лет ограничения свободы означает условное заключение.

28 июля власти Узбекистана после нескольких лет молчания официально известили о судьбе Каримовой, сообщив, что она находится под стражей. Как заявила Генпрокуратура республики, дочь экс-президента еще в августе 2015 года за серию экономических преступлений была приговорена к пяти годам ограничения свободы. Кроме того, она проходит по еще одному уголовному делу, в связи с чем «в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

В частности, Каримовой инкриминируется завладение чужим имуществом на сумму $595 млн, необоснованное взимание с абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг на $96,5 млн, сокрытие иностранной валюты на сумму $1,943 млрд и €29,1 млн путем получения откатов на счета офшорных компаний, незаконная продажа радиочастот и земельных участков на сумму $520 млн.

По версии следствия, добытые преступным путем активы находятся в 12 странах, в том числе в России.