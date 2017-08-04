АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 АВГУСТА 2017 ГОДА

- В Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция Агентства государственной службы при президенте. Начала в 9 часов.

- Руководство ГУП «Таджиксугурта» встретится с журналистами в своем здании. Начало в 10 часов.

- Национальный центр тестирования при президенте РТ проведет в республиканском пресс-центре пресс-конференцию по итогам 6 месяцев. Начало в 14 часов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 АВГУСТА

День железнодорожника.

1967 - Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, Горно-Бадахшанская автономная область награждена орденом Ленина.

2007 - В Душанбе состоялся большой концерт «Фалак», в заключение которого президент РТ Э.Рахмон предложил отмечать праздник «Рузи фалак».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 АВГУСТА

1921 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Ойша Хаётова.

1928-1990 – Родился художник, Заслуженный работник культуры Таджикистана Олег Климов.

1935 – Родился математик Абдурахим Амонуллоев.

1935 – Родился журналист Давлатназар Назриев.

1940 – Родился доктор экономических наук Чамшед Каримов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 АВГУСТА 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами мгла. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 14-19 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, мгла, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, мгла. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 27-29 тепла.