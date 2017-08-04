Уполномоченный по правам человека Таджикистана Зариф Ализода утверждает, что человек, добровольно вернувшийся из Сирии и других стран, где ведутся боевые действия, не будет автоматически амнистирован.

«Вернувшийся из Сирии будет амнистирован лишь в том случае, если правоохранительные органы не выявят никаких преступлений, совершенных этим человеком. Только следствие определит останется этот человек на свободе или будет привлечен к ответственности», - заявил на пресс-конференции в Душанбе Омбудсмен Зариф Ализода.

Относительно детей, которые в настоящее время с родителями находятся в Сирии, Ализода пояснил, что за первое полугодие никто из родственников не обращался к Омбудсмену с просьбой оказать содействие в их возвращении на родину.

По данным детского омбудсмена Раджабмох Хабибуллозода, сегодня на Ближнем Востоке находятся 206 таджикских детей и подростков.

Между тем, 8 июля на презентации проекта стратегии деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Таджикистан на 2018-2020 годы в Душанбе, детский Омбудсмен Рачабмох Хабибуллозода заявила, что в Таджикистан вернули пять детей из Сирии, которые попали туда вместе со своими родителями. Но как отметила детский Омбудсмен, это предварительные данные.

Тогда она сообщила, что это не значит, что эти дети сами отправились в Сирию. «Они направились туда вместе со своими родителями. Никто до настоящего времени не обращался к нам по поводу возвращения детей из Сирии», - сказала Хабибуллозода.

Согласно данным ООН, в настоящее время на территории Сирии и Ирака и в других зонах конфликта, находятся 234 таджикские семьи, состоящие из 840 человек. Среди них 309 мужчин, 279 женщин, 110 девочек и 142 мальчика.

Согласно тем же данным, властям Таджикистана удалось за последние два года, с 2015 по май 2017 года, вывезти из зон боевых действий 19 семей, или 61 человека. Среди них 21 девочка и 20 мальчиков.