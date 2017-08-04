В Душанбе в местах массового скопления людей проводятся «рейды» в отношении женщин, носящих мусульманский головной убор – хиджаб. В Таджикистане платок, завязанный спереди и прикрывающий грудь, также называют сатр.

На душанбинских рынках сотрудники госорганов продолжают вести разъяснительные работы среди женщин, которые одевают хиджаб, объявленный в Таджикистане чуждым национальным традициям и ценностям. Но профилактические беседы, например, сегодня на рынке Шохмансур, все больше напоминали рейды.

Женщин, у которых платок был повязан спереди и закрывал шею, останавливали сотрудники милиции и представители комитета по делам женщин и семьи и комитета по делам молодежи и спорта. Общение между официальными представителями и женщинами мало походило на разъяснение. Как рассказали «АП» женщины-продавщицы с рынка, им не объясняли, а грозили штрафами, причем довольно большими до 1 тысячи сомони, если они не снимут хиджаб или не перевяжут его сзади.

«Те, кто не хотел спорить, молча перевязывали платок, обнажив шею, а тем, кто пытался возмущаться, угрожали большим штрафов. Если еще неделю назад нам говорили, что за ношение хиджаба штраф будет 100 сомони, то сейчас говорят уже об 1 тысяче», - рассказала «АП» одна из работниц рынка.

По словам женщин, останавливали не только молодых, но женщин в возрасте и даже старых.

В Комитете по делам женщин и семьи такие действия рабочих групп, которые проводят разъяснительные работы в местах большого скопления людей, на рынках и торговых центрах, опровергают. Также в комитете говорят, что никакие штрафы за ношение хиджаба не предусмотрены. Всем, кто подвергся некорректному поведению представителей госорганов, рекомендуют спрашивать имена официальных лиц и сообщать об этом в Комитет.

Между тем, в социальных сетях крутится ролик, где представители Комитета по делам женщин во главе с Идигуль Косимзода проводит рейд возле торгового центра «Садбарг».

В закадровом тексте журналист говорит, что «наша творческая группа во время совместного рейда с комитетом по делам женщин и семьи по предотвращению ношения хиджаба со стороны женщин и девушек больше всего заметила девушек в хиджабе на рынках и общественных местах». «Во время опроса большинство женщин, которые одевают хиджаб, признали, что они одевают хиджаб, потому что их заставляют это делать их отцы или родители. Они указали, что если не будут одевать хиджаб, то они будут повергнуты упрекам», - отмечает журналист.

При этом, представитель Комитета по делам женщин и семьи Мархабо Олими отмечает, что «мужчины не должны быть суеверными. Никто им не говорит, чтобы их жены или вообще женщины должны ходить без платка». «У нас принята два вида формы: дресс-код, которая есть в каждой организации независимо от формы собственности, и наша национальная одежда. Мы должны соблюдать наши традиции», - отмечает она.