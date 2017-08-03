Откровенные записи разговоров принцессы Уэльской готовятся к публикации: британский телеканал включил их в документальную ленту о матери наследника престола, сообщает Евроньюс.

Леди Ди жаловалась на семейную жизнь и делилась подозрениями, что Чарльз ей изменяет. Принцесса не только грустит, но и шутит, ее острый язык не щадит мужа, выдавая порой самые интимные подробности их супружества.

Брат Дианы, граф Спенсер, возмущенный, по его словам, подобным “вторжением” в частную жизнь своей покойной сестры, написал руководству телеканала письмо. Он требует снять фильм с эфира.

По словам Кена Уорффа, бывшего телохранителя принцессы Дианы, “принцы увидят, какой остроумной была их мать, как умела посмеиваться, насколько она была нормальна в своих человеческих проявлениях, в этом смысле никакого сюрприза для них, я полагаю, не будет”.

Принцесса Уэльская разбилась в автокатастрофе в Париже. Выход фильма, который стоит в программе 6-го августа, приурочен к 20-летию ее гибели.

Журналист Роберт Джобсон, много лет освещающий британскую монархию для газеты “Ивнинг Стандард”, не понимает причин волнения графа Спенсера и друзей Дианы: “А почему зрители не могут знать деталей жизни членов королевской семьи, чье содержание они оплачивают? Если лента не нравится, его можно просто не смотреть”.

Кенсингтонский дворец – официальная резиденция принца Уильяма и его семьи – отказался давать любые комментарии по поводу выхода фильма.