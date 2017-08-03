3 августа в Hayat Regency Dushanbe состоялась церемония подписания кредитного соглашения по финансированию проекта «Женщины в бизнесе» между МДО «ИМОН ИНТЕРНЭШНЛ» и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Кредит на 2 млн долларов в таджикском эквиваленте поможет МДО «ИМОН ИНТЕРНЭШНЛ» финансировать развитие женского предпринимательства в Таджикистане. Программа, финансируемая ЕБРР, доступна для малого и среднего предпринимательства, которое возглавляют женщины, и способствует развитию женского предпринимательства путем предоставления доступа к финансовым, техническим ресурсам и ноу-хау, необходимым для развития бизнеса. Таджикистан становится 17-ой страной, которая включилась в эту глобальную программу ЕБРР.

- Я лелеяла надежду, когда же программа «Женщины в бизнесе» начнет свою деятельность в Таджикистане и, наконец, этот день настал, - сообщила председатель правления Национальной ассоциации деловых женщин Таджикистана (НАДЖТ), гендиректор МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» Гульбахор Махкамова. – Это важное событие, потому как в мире уже сформировалось глобальное понимание того, что расширение экономических прав женщин – это, прежде всего, моральная, социальная и экономическая задача. При наличии доступа к капиталу и рынку женщина начинает заниматься бизнесом более активно, что способствует экономическому росту. Ни одна страна, ни одна организация не способна полностью раскрыть свой потенциал без полного и равноправного участия женщин и мужчин.

По словам Гульбахор Махкамовой, доля женщин в предпринимательстве крайне мала по всему миру; она также незначительна и в Таджикистане. К тому же, значительная часть женщин ведет свою предпринимательскую деятельность в неформальном секторе, ведь сфера бизнеса в стране недостаточно дружелюбна к женщинам.

- МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - это не просто финансовая организация, это социальный институт, который помогает женщинам отвечать на ежедневные вызовы и трудности. На протяжении более 17 лет истории развития организации женщины всегда находились в основном фокусе внимания, потому что у истоков создания МДО стояла женская организация – Национальная ассоциация деловых женщин Таджикистана, - резюмировала Гульбахор Махкамова.

Так, только за прошедшие полгода МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» выдала более 21 000 кредитов женщинам на общую сумму 190 млн сомони. Среди заемщиков микрофинансовой организации 105 000 женщин, что составляет 37% от общего количества заемщиков. А это, не много не мало, более 38 000 женщин.

Член Наблюдательного совета МДО «ИМОН ИНЕТЕРНЕШНЛ» и член правления НАДЖТ Санавбар Шарипова в свою очередь отметила перед церемонией подписания соглашения, что на сегодняшний день женщины активно вовлечены не только в решение локальных задач и создание микро предприятий, но также способны успешно продвигаться вверх по карьерной лестнице в крупных компаниях и организациях.

- Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы наблюдаем тенденцию роста женского предпринимательства. Отрадно и то, что женское предпринимательство молодеет: растет доля тех, кто относится к возрастной категории до 35 лет. И важным залогом такого успеха является государственная поддержка, - подчеркнула г-жа Шарипова.

Особенность программы «Женщины в бизнесе» заключается в том, что у женщин, которые раньше не решались на создание своего дела, появляются новые возможности в связи с появившейся серьезной финансовой поддержкой от ЕБРР. Как пояснила представитель ЕБРР Айтен Рустамова, «Женщины в бизнесе» - очень успешный и популярный проект:

- За то недолгое время, что я провела в Таджикистане, я не могла не заметить, что таджикские женщины не только красивые и милые, но еще и очень трудолюбивые. И в своем трудолюбии они очень скромны и немногословны. Поэтому для нас поддержка женщин-предпринимателей РТ является приоритетным сектором.

Ожидается, что подписание данного соглашения даст новый импульс к развитию двусторонних отношений, и поспособствует увеличению клиентов из числа женщин предпринимателей.

В этот же день состоялся нетворкинг между женщинами-предпринимателями Таджикистана, в рамках которого участники встречи могли ознакомиться с новыми и уже действующими проектами, организованными бизнес-коалицией «МО», которую составляют Национальная Ассоциация деловых женщин Таджикистана, тренинговый центр передового опыта в области финансов и бизнеса, два крупных финансовых института – МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» и фонд «ИМОН». Все эти институты были созданы в разные годы но с единой миссией – поддержки женщин в бизнесе.

Как сообщила исполняющая обязанности исполнительного директора НАДЖТ Малика Мирзобаходурова, перед проводимым мероприятием стояло несколько задач: показать историю успеха таджикских женщин-предпринимателей, с которыми работает НАДЖТ, представить деятельность бизнес альянса «МО», услышать потребности и проблемы, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели и открыть для них новые возможности.

- Я с удовольствием принимаю участие во встречах и конференциях, проводимых НАДЖТ, ведь это прекрасная возможность завести новые дружеские и партнерские отношения, - говорит участница встречи и победитель премии «Фарах-2016» Манзура Гафурова. Она также рассказала, что ее жизнь сильно изменилась после победы в республиканском конкурсе «Фарах» и о том, что бизнес-деятельность стала процветать.

Мероприятия НАДЖТ отличаются своей интерактивностью и информативностью. Раньше я считала себя только врачом, но посетив несколько семинаров и конференций, я стала гораздо более грамотной и подкованной в плане бизнеса, так что теперь смело могу назвать себя бизнес-леди, заключила Манзура Гафурова.

Напомним, что Напоминаем, МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 130 представительств и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 17 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.

Европейский банк реконструкции и развития был учрежден в 1991 году. ЕБРР инвестирует в проекты, которые способствуют переходу к открытой рыночной экономике, а также развитию частной и предпринимательской деятельности. Банк действует в интересах всех своих 64 стран-акционеров, а также Европейского союза и Европейского инвестиционного банка.