Уполномоченный по правам человека получил письмо от отбывающего пожизненный срок бывшего влиятельного командира Народного фронта Гаффора Мирзоева. Осужденный просит встречу с омбудсменом. Как утверждает сам уполномоченный по правам человека Таджикистана Зариф Ализода, информация о голодовке Мирзоева не верная.

Уполномоченный по правам человека Таджикистана Зариф Ализода сообщил 3 августа журналистам, что на днях получил письмо Гаффора Мирзоева, одного из самых влиятельных генералов времен гражданской войны в Таджикистане. Письме в Институт Омбудсмена передала сестра экс-генерала Ойша Мирзоева.

В своем письме, по словам Ализода, Мирзоев просит встречи с представителями Омбудсмена. Ализода утверждает, что встреча с осужденным состоится в сентябре.

Между тем, Ализода опроверг информацию о том, что Гаффор Мирзоев объявил голодовку. «Да у него есть жалобы на то, что его письма с просьбой пересмотреть его дело не доходят до правительства, но осужденный Мирзоев не объявлял голодовку», - заявил Омбудсмен.

Он также опроверг информацию о том, что якобы Мирзоев не обеспечен врачами.

27 июля радио «Озоди» со ссылкой на старшую сестру Гаффора Мирзоева, Ойшу сообщило, что Мирзоев, приговоренный на пожизненный срок по обвинению в ряде тяжких преступлений, объявил голодовку. Причину своего решения бывший командир Нацгвардии объяснил нежеланием властей пересмотреть его дело.

«26 июля в 13:00 из СИЗО позвонили и сказали, что Гаффор Мирзоев 22 июля объявил голодовку по причине нежелания властей пересмотреть его дело. На данный момент моего брата отправили в штрафной изолятор»», - рассказала «Озоди» сестра осужденного.

Однако представители СИЗО Таджикистана эту информацию не подтверждают.

Ойша Мирзоева рассказала, что Гаффор Мирзоев написал письмо в исполнительный аппарат президента Таджикистана на имя его руководителя Озоды Рахмон с просьбой пересмотра его дела.

Сестра осужденного экс-главы АКН РТ убеждена, что письма его брата о пересмотре уголовного дела не доходят до администрации президента и других госструктур.

«Он сторонник государства, но настаивает на повторном рассмотрении его дела на законных основаниях. Брат неоднократно обращался с такими просьбами в парламент, Конституционный суд, другие инстанции, однако, как он сам говорит, его прошения не вышли даже за пределы тюрьмы», - заявила Оиша Мирзоева Радио «Озоди».

Один из самых влиятельных людей Таджикистана 90-х годов прошлого столетия, бывший командующий президентской гвардией, директор Агентства по контролю за наркотиками Гаффор Мирзоев был арестован в Душанбе 6 августа 2004 года.

Два года спустя, в 2006 году, по роковому совпадению, снова в августе - 11 числа, он был осужден Верховным судом Таджикистана на пожизненное заключение.

Экс-генерала признали виновным в совершении 112 преступлений по 34 статьям Уголовного кодекса Республики Таджикистан, в частности, терроризме, диверсии, организации трех убийств, попытке военного мятежа, незаконном хранении оружия, злоупотреблении служебным положением и прочим, и дали пожизненный срок.