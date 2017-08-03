Таджикский боец Джовидон Кадыров-Сорбон одержал победу на международном турнире по смешанным боям (ММА) в США.

В городе Хьюстон штата Техас США прошел международный турнир по смешанным боям (ММА) Fury fighting Championship – 18. На этом первенстве таджикский боец Джовидон Кадыров-Сорбон победил американца Джастина Хоффарда, у которого не было поражений до этого боя. Поединок длился недолго и завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Для Джовидона это был первый значимый официальный турнир. С самого начала бой проходил интенсивно, открыто. Оба спортсмена стремились, не дожидаясь финального гонга, как можно быстрее решить исход поединка в свою пользу. Джовидон быстро перехватил инициативу и, мощными ударами ошеломив соперника, одержал победу техническим нокаутом.

Джовидон Кадыров родился в Душанбе 7 мая 1987 года. Как рассказали «АП» родные Джовидона, он с детства любил всякие подвижные игры, борьбу.

- В детстве дома он часто ходил на руках, а я держал его за ноги, - рассказывает брат бойца Комрон. - Это были его первые тренировки. Затем, повзрослев, он соорудил для себя тренировочный зал, где было много спортивных снарядов. Как спортсмен Джовидон выбрал фамилию деда и имя отца – известного писателя Сорбона. Дед наш был известным в Пенджикенте и в Самарканде пахлавоном. Джовидон пошёл в деда. Его энергия и сила, кажется, не имеют границ. Мы братья, но разные. Я спокойный, несколько раз отмерю, прежде чем принять решение. Джовидон идет на таран, рискует и не боится.

Занимаясь спортом, Джовидон не забывал и об учебе, был одним из лучших учеников столичного Президентского лицея. В 2007 году, когда Джовидону исполнилось 20 лет, он перебрался в США. Окончил Денверский университет. И вот уже 10 лет Джовидон Кадыров живет, работает и занимается спортом в Хьюстоне. За это время он обзавелся семьей, купил себе дом. У него растут двое детей – мальчик и девочка. Является владельцем транспортной компании. В свободное от работы время любит заниматься смешанными боями. Тренируется в центральном городском спорткомплексе «Парадайм и ЮФС джим» Хьюстона.

На этот турнир Джовидона готовил президент Лиги боевого самбо и ММА Таджикистана Ахтам Хокиров.

- Джовидон готовился к поединку с американским бойцом с большим желанием, - рассказывает Хокиров. – На тренировках он не жалеет себя, выполняет упражнения с большой самоотдачей. Кроме того, бойцовский дух Джовидона также сыграл не последнюю роль в его победе. И еще. Непосредственно перед боем его напутствовал в видеообращении известный боец UFC, главный претендент на пояс чемпиона в легком весе Хабиб Нурмагомедов, находившийся с визитом в Душанбе. Это тоже, думаем, дало дополнительные силы нашему спортсмену. Надеемся, что это будет лишь началом успешных выступлений Джовидона на больших турнирах, и он еще не раз поднимет флаг Таджикистана после побед в октагоне.