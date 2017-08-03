В Пакистане правящая партия Пакистанская мусульманская лига (ПМЛ) утвердила в качестве нового премьер-министра Шехбаза Шарифа, брата отстраненного от этой же должности Наваза Шарифа, об этом сообщает Dawn., пишет Коммерсант.

Ранее в качестве временного премьера был выбран министр нефти и природных ресурсов Шахид Хакан Аббаси.

Он будет на этой должности до тех пор, пока Шехбаз Шариф, в настоящее время глава региона Пенджаб, не станет сначала членом парламента, чтобы иметь право возглавить правительство.

Партия ПМЛ контролирует большинство в парламенте, поэтому, отмечает издание, каких-либо проблем с утверждением Шехбаза на посту премьера не должно возникнуть.

При этом главой региона Пенджаб, по данным источников, станет министр налогов и сборов Муджтаба Шуджаур Рехман.

Бывший премьер-министр Наваз Шариф, братом которого является Шахбаз Шариф,был отстранен от должности Верховным судом Пакистана по итогам расследования коррупционного дела. Расследование было инициировано в связи с публикацией в апреле 2016 года документов одной из панамских юридических фирм. После решения суда премьер-министр подал в отставку.