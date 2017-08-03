В спорткомплексе X-Fit прошел блицтурнир по футболу с участием юных спортсменов столицы.

В турнире, организованном Детской футбольной школой X-Fit, приняли участие более 40 детей из разных команд города. Матчи с участием юных футболистов прошли интересно, ребята старались показать все, чему их научили тренеры. Каждая удачная атака или технический прием награждалась аплодисментами родителей, пришедших поболеть за своих детей.

По итогам блицтурнира лучшие команды были награждены медалями.

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Полтора месяца назад Футзальный союз Таджикистана совместно со спорткомплексом X-Fit открыл первую секцию для детей, где помимо футбола юные спортсмены занимаются плаванием, а в дальнейшем будут получать уроки скалолазания и английского языка.

17 июня в столичном спорткомплексе X-Fit состоялась презентация программы «Футбол плюс» и первая тренировка детей.

Как сообщил руководитель проекта, заместитель технического директора Федерации футбола Таджикистана Фуркат Ахмеджанов, весь тренировочный процесс разработан совместно со специалистами ФФТ.

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Дети и их родители остались довольны новым методом проведения занятий.

Опытные тренеры Зоир Содиков и Сухроб Ашуров показывают юным спортсменам основные элементы игры в футзал, обучают тонкостям этого самого популярного в мире вида спорта.

- Цель проекта – обучить детей не только футбольному мастерству, но и плаванию и скалолазанию. Доказано, что совмещение этих трех спортивных дисциплин дает отличные результаты в физическом развитии ребенка. Кроме того, мы планируем включить в программу и изучение английского языка, что также поможет нашим воспитанникам в их будущей жизни. В дальнейшем будем развивать подобные проекты в Душанбе и других городах и районах страны, - рассказал Фуркат Ахмеджанов.