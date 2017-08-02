Китай дает нам безвозмездно 230 миллионов долларов. Таджикские власти рекомендуют не уместных вопросов не задавать…

Власти планируют строить новые, современные парламентский и правительственный комплексы на деньги Китая. Известие о беспрецедентной помощи соседа насторожило многих простых таджикистанцев. Ведь, если Китай согласится также выделить грант для возведения правительственного комплекса (о чем также идут переговоры), речь уже будет идти почти о полумиллиарде долларов…

А такие деньги просто так не даются…

Чиновники успокаивают и рекомендуют воспринимать этого всего лишь как жест доброй воли со стороны дружественного Китая.

«Это грантовые средства. Сказали: стройте, мы вам предоставим деньги. Ну и слава Богу, что дают нам деньги на безвозмездной основе. Наши граждане будут трудоустроены, так как у нас договоренности, что, если даже комплексы будут строить китайские компании, 80% рабочих будут граждане Таджикистана. Это же хорошо. Наша столица будет благоустроена. Сегодня нам дают, и мы должны это использовать с радостью», - считает глава Комитета по архитектуре и строительству Джамшед Ахмадзода.

А нужна ли нам эта помощь, нужен ли именно такой дорогой парламентский комплекс, не лучше ли было, раз уже просим, потратить эти деньги на что-то более существенное?

На что «АП» коротко и довольно красноречиво ответил министр экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода: «Я не считаю уместным задавать такие вопросы»…

Подробно о том, что может значить для нас такая щедрость Китая, читайте в сегодняшнем номере газеты «Азия-Плюс». Уже в продаже!