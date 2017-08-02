Фильмы, снятые узбекскими режиссёрами на основе проектов международного сотрудничества, теперь будут представлены в кинопрокатной системе стран СНГ, об это сообщает Podrobno.uz.



Это стало известно по итогам завершившегося в Астане ХIII Международного кинофестиваля «Евразия». Он входит в число ведущих в мире, по словам его организаторов, наравне с Каннским, Берлинским и Венецианским кинофестивалями. «Евразия» аккредитована со стороны Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).



Впервые в истории этого фестиваля состоялись питчинги кинопроектов, пресс-конференции, мастер-классы и другие мероприятия для покупателей фильмов, дистрибьюторов, агентов по продаже и правовладельцев фильмов стран Востока (Китай, Индия, Южная Корея), Запада (Европа, Америка) и стран СНГ. А это создало благоприятные условия для обмена опытом и эффективного сотрудничества с развитыми странами Азии и Европы в сфере киноиндустрии.

В этом международном кинофестивале приняли участие директор Центра развития кинематографии Узбекистана Ойбек Абдушукуров, который провёл ряд встреч с представителями зарубежных кинокомпаний, дистрибьюторами, агентами и правообладателями фильмов из Европы и Азии.



Было решено укрепить культурно-дружеские отношения и сотрудничество в сфере кинематографии, снять совместные фильмы и создать зону проката.



На днях ожидается визит делегации кинематографистов, принявших участие в кинофоруме, в Узбекистан. Цель – реализация соглашений, заключённых на «Евразии», а также составление точного плана по разработке совместных проектов.

"Открытая Азия онлайн" сообщает, что в Узбекистане снимается около 80 картин в год на частных киностудиях, которых в Узбекистане около 100. Начиная с 1996 года, дополнительно финансируются государством 15 полнометражных, 10 анимационных и 30 документальных фильмов. Картины «Оратор», «Суперневестка» и «Жених напрокат» стали хитами постсоветского времени.

