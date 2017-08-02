Население Земли в среду, 2 августа, преодолело ежегодную границу допустимого использования возобновляемых ресурсов, говорится в исследовании научного центра Global Footprint Network, который базируется в США, Бельгии и Швейцарии, пишет РБК. Таким образом, остальную часть года население Земли будет потреблять эти ресурсы "в кредит".

Всемирный день экологического долга — это дата, когда ежегодная потребность человечества в природных ресурсах превышает то, что Земля может воспроизвести за целый год. В этом году Всемирный день экологического долга выпал на 2 августа, - сказано в исследовании.

"Сегодня, 2 августа, наступил День экологического долга, когда люди полностью исчерпали запас ресурсов планеты на 2017 год. В начале 2000-х годов этот день приходился на октябрь, но с каждым разом он наступает все раньше. В этом году людям необходимо уже 170% ресурсов планеты для обеспечения своих базовых потребностей в продукции сельского и лесного хозяйства, рыболовства и поглощении выбросов CO2", – говорится в сообщении.

Газета.ру отмечает, что эксперты добавляют, что население Земли стало расходовать ресурсы быстрее, чем раньше, и граница допустимого использования каждый год сдвигается все ближе к началу года. Так, в 2016 году человечество начало жить «в долг» с 3 августа, в 2015-м — с 4 августа, а 10 лет назад эта дата пришлась на 15 августа.

"Производство еды оказывает значительное воздействие на окружающую среду, трансформируя ее. При этом 30% еды во всем мире выбрасывается – а это почти 1,3 миллиарда тонн ежегодно. А 50% земель, пригодных для жизни растений, уже сейчас заняты под сельское хозяйство. Если не изменить пищевые предпочтения людей, уже к 2050 году ситуация может стать критичной. Акция "День экодолга" призвана привлечь внимание к проблеме перепроизводства и нерационального использования продуктов питания", – отметили в Центре.

Дата Дня экологического долга ежегодно определяется научно-исследовательской организацией Глобальная сеть экологического следа (GFN) исходя из статистических данных агентств ООН по потреблению биологических ресурсов и выбросам парниковых газов.