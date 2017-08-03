В июле нынешнего года исполнился бы 91 год Мирзо Бабаеву - Ветерану Великой Отечественной войны, Герою Социалистического труда, кавалеру ордена Золотая Звезда Содружества стран СНГ и многих других правительственных наград. Его не стало 9 Мая 2016 года, в день празднования Великой Победы над гитлеровской Германией, в праздник, который он с нетерпением ждал каждый год. В этот день он встречался с однополчанами и друзьями, чтобы вместе с ними вспомнить суровые военные годы.

Бабаев Мирзо родился 5 июля 1926 года в городе Кулябе. С 1944 по 1950 год он проходил службу в рядах Советской Армии. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. После демобилизации с 1950 по 1958 год работал в советских партийных органах, одновременно получая высшее образование. В 1962 году окончил Высшую Партийную школу в Ташкенте. В том же, 1962 году, был назначен директором Муминабадского совхоза. В 1963 году был избран председателем райисполкома Восейского района. С 1964 по 1973 год работал первым секретарем Восейского райкома партии. В 1968 году он окончил Таджикский Государственный Университет им. В.И. Ленина по специальности Экономика сельского хозяйства.

С Мирали Махмадалиевым

С 1973 по 1983 год Мирзо Бабаев работал секретарем ЦК КП Таджикистана по сельскому хозяйству. С 1983 по 1987 год занимал должность заместителя Председателя Совета Министров Таджикской ССР и одновременно являлся Председателем Госплана республики.

По инициативе и под руководством Мирзо Бабаева в Таджикистане была разработана комплексная целевая программа развития садоводства, виноградарства, цитрусовых, орехоплодных культур и картофелеводства.

г. Душанбе, 1 Мая 1978 г. Справа налево: Махсумов А.Н., Бабаев М., Осими М.С., Первенцев, Мирзошоев С.Ш., Курбонов

В 1987 году, после выхода на пенсию, М. Бабаев был назначен советником Председателя Совета Министров Таджикской ССР по развитию садоводства и виноградарства.

С 1993 по 2009 год являлся Председателем Совета банка Открытого Акционерного Общества «Агроинвестбанк».

Куба, 1979 г. С Раулем Кастро

До последних дней жизни Мирзо Бабаев активно работал и вносил свой вклад в общественное, политическое и культурное развитие Таджикистана. Его перу принадлежит ряд статей, посвященных сельскому хозяйству, отражающих историю развития и становления экономики республики, укрепления ее структуры и финансовой независимости.

Мирзо Бабаев является автором ряда книг, изданных на таджикском и русском языках. Первая книга называется «Строки из жизни» («Сатрхо аз зиндаги»), одна часть которой имеет автобиографический характер и описывает весь пройденный жизненный путь автора, а остальная часть посвящена политическим событиям в республике в 1990-1992 годах.

г. Душанбе, 1979 г. Справа налево: Зарифова Н., Бобосадикова Г., Бабаев М

Вторая книга называется «Андешахо» («Размышления») и посвящена она проблемам республики. В ней изложены мысли автора о существующих недостатках и предложены пути их решения. В третьей книге, которая называется «Взгляд» («Нуктаи назар») также говорится о политической и экономической жизни СССР, о причинах его распада, роли отдельных личностей в распаде страны, анализируются успехи и недостатки советского времени, особенно в экономическом аспекте и о сложностях реформирования экономики.

Очень интересные мысли сформулированы в четвертой книге «Чаро камбизоатем», вызвавшей определенный резонанс в читательской среде.

г. Душанбе, 1981 г. Соратники поздравляют Джаббора Расулова с присвоением ему звания Героя Социалистического труда

Заслуги Мирзо Бабаева высоко оценены правительством СССР и Таджикской ССР. За выдающиеся успехи, достигнутые в выращивании и сборе хлопка, развитии сельскохозяйственного производства, выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, в 1971 году Мирзо Бабаеву присвоено высокое звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Он награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени (1965, 1967 и 1981 гг.), орденом Октябрьской революции (1973 г.), медалью «30 лет Советской Армии и флота» (1948 г.), юбилейной медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (1970 г.), медалью «50 лет вооруженных сил СССР», тремя почетными грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.

С супругой

Мирзо Бабаев является заслуженным работником сельского хозяйства республики Таджикистан (1986 г.).

За особо выдающиеся личные заслуги и достижения в развитии экономического сотрудничества стран Содружества Независимых Государств Мирзо Бабаев награжден орденом «Золотая Звезда Содружества» и почетным дипломом. Эта высокая награда присуждена по решению комитета Совета федерации федерального собрания Российской Федерации по делам СНГ.

Орден «Золотая Звезда Содружества».

В 2011 году, в ознаменование 20-летия независимости республики, указом Президента республики Мирзо Бабаев награжден медалью «20 лет Независимости» и медалью Г.К. Жукова.

На официальных сайтах Фергана.ру и ЦентрАзия.ру в сообщениях о кончине Мирзо Бабаева говорится, что он вышел из рядов КПСС в 1992 году. Это неправда! До последнего дня своей жизни он оставался верным и преданным членом родной коммунистической партии. Доказательство тому - его Партийный билет с отметкой об оплате членских взносов вплоть до мая 2016 года.

С работниками Агроинвестбанка

На какой бы должности ни работал Мирзо Бабаев, он всегда оставался добросовестным и кристально честным человеком, а главное – он всегда был истинным коммунистом. Он вырастил пятерых детей, сумел воспитать их достойными людьми и стать мудрым наставником для внуков. Вся жизнь Мирзо Бабаевича – это показательный пример беззаветного служения своей родине, огромного трудолюбия, неиссякаемой энергии, исключительной порядочности, честности, добросовестности и отзывчивости к людям.

В кругу семьи

Память о нем навсегда останется в наших сердцах!

Друзья, родные.