Жанр: фантастика, боевик, приключения, ужасы
Страна: США.
Режиссёр: Николай Арсель
В ролях: Кэтрин Уинник, Мэттью МакКонахи, Идрис Эльба, Джеки Эрл Хейли, Эбби Ли, Деннис Хейсбёрт, Алекс МакГрегор
Премьера в Душанбе: 3 августа, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
Наш мир не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню.
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