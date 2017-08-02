В Таджикистане за полгода количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось на 5,8%, заявил на встрече с журналистами 2 августа сообщил заместитель директора Агентства по контролю за наркотиками (АКН) при президенте РТ Самад Зафар.

За полгода в республике зарегистрировано свыше 12 тысяч уголовных преступлений, что больше по сравнению с тем же периодом 2016 года на 1%. Из этого количества 468 преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года меньше на 5,8%, подчеркнул замглавы АКН.

Несмотря на то, что количество раскрытых фактов и задержанных лиц увеличилось, однако, Агентством по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изъято меньшее количество наркотических веществ, отметил он. Это, по его словам, свидетельствует о том, что в республике объем незаконного оборота наркотиков в крупном и особо крупном размерах уменьшился.

Самад Зафар объяснил причину снижения наркопреступлений усилением пограничных нарядов на границе с Афганистаном.

«В связи с обострением ситуации на севере Афганистана, повышением активности террористических группировок на этой территории, скоплением выходцев из стран Центральной Азии в рядах «Исламского государства», действующего в Афганистане, правительство Таджикистана приняло своевременные меры по укреплению границы. В итоге прегражден путь контрабанды наркотиков через границы Таджикистана», - заявил он.

«Сегодня наркомафия потеряла возможность беспрепятственно перейти государственные рубежи Таджикистана», - заявил Зафар Самад.

По мнению первого замдиректора АКН, в этом положительную роль сыграла и активизация борьбы против наркопреступлений внутри страны.

За данный период АКН совместно с Пограничными войсками ГКНБ РТ на таджикско-афганской границе было проведено 6 совместных операций, в результате которых изъято более 109 кг наркотиков.

По информации Зафара Самада, за первое полугодие 2017 года были задержаны 9 иностранных граждан за незаконный оборот наркотических веществ, 8 из них - уроженцы Афганистана, 1 гражданин Республики Кыргызстан.

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