Истребители-перехватчики МиГ-31БМ пермской авиабазы «Сокол» в ходе воздушных маневров прикрыли от нападения условного противника российские объекты в Центральной Азии, сообщил "АП" помощник командующего войсками ЦВО, полковник Ярослав Рощупкин.

Ранее стратосферные самолеты были переброшены на авиабазу Кант, расположенную в пригороде Бишкека, для выполнения учебно-боевых задач по противовоздушной обороне. В ходе перелета летчики преодолели более 3,7 тыс. км.

В небе Киргизии МиГи, действующие совместно с разведывательной авиацией на высоте более 5 тыс. м, прикрыли воздушное пространство над российскими объектами, расположенные не только в пределах республики, но и на территории сопредельного Таджикистана.

Модернизированный истребитель МиГ-31БМ – самолет с уникальными характеристиками. Способен поражать крылатые и баллистические ракеты.

Объединенная российская военная база Кант является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности.