Toyota Camry. Но не та, которую подарили главе района

Бывший председатель Б.Гафуровского района Согда объявлен в розыск. Экс-глава одного из крупнейших районов Таджикистана Абдусамад Маннонзода подозревается в получении взятки, против него возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск.

Глава Управления Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ по Согдийской области, полковник юстиции Карим Иброхимзода сообщил журналистам, что бывший председатель Б.Гафуровского района Маннонзода получил в виде взятки в марте 2014 года сумму в размере 14 тысяч долларов и автомашину марки «Тойота Камри», стоимостью 26 тысяч долларов.

"Взамен он вынес положительное решение о выделении участка в 2,45 га земли хозяйству ООО «Ахмадов.А». Посредником в данной сделке выступал тогдашний председатель научно-производственной ассоциации имени Р. Набиева Б. Гафуровского района У.Б.: он получил у гражданина Ш.М. денежную сумму в размере 100 тысяч долларов для создания вспомогательного хозяйства для ООО «Ахмадов.А». Часть суммы и автомобиль он и передал главе района", - рассказал антикоррупционер.

По его словам, 1 марта 2017 года в отношении председателя научно-производственной ассоциации имени Р. Набиева У.Б. было возбуждено уголовное дело по ст. 247 (Мошенничество), а в отношении исчезнувшего председателя Б.Гафуровского района Абдусамада Маннонзода - по статье 319 часть 4 пункт «Г» (Получение взятки в крупном размере) УК РТ.

Иброхимзода отметил, что бывший глава Бободжон Гафурова объявлен в розыск, а дело в его отношении пока приостановлено.

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