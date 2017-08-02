Несколько гомосексуалов в Чечне объявлены в розыск по подозрению в связи с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на сотрудников правозащитных организаций.

Собеседник издания рассказал, что эти меры были приняты с целью не допустить эвакуацию геев с территории России. По его словам, в розыск объявили молодую девушку, которая сбежала из дома из-за проблем с родными. В одном из аэропортов России ее засняли камеры видеонаблюдения. Он отметил, что девушка не религиозна и «нет никаких доказательств, что она уехала за границу, тем более в Сирию».

Сотрудник другой правозащитной организации подтвердил эту информацию. Также он рассказал, что чеченские силовики приходят домой к родственникам геев с требованием написать заявление о том, что их дети уехали в Сирию.

«Политика чеченских правоохранительных органов такова, что им легче сразу заявить, что человека завербовали, и он уехал в Сирию. Скорее всего, это рассчитано на то, чтобы люди, не желающие жить в тех условиях, никуда не уезжали. Потому что, как правило, одним сообщением об уходе в Сирию дело не заканчивается. Проблемы начинаются у всей его семьи, их начинают дергать кадыровцы», — рассказал сотрудник организации.

Ранее общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть" опубликовала доклад о преследовании гомосексуалов в Чечне со стороны властей. Документ составлен на основании показаний 33 человек, которые рассказали о незаконных задержаниях, пытках и внесудебных казнях. В рассказах сбежавших упоминались секретные тюрьмы, в которых находились около 200 человек.

31 июля «Новая газета» сообщила, что родственников 27 расстрелянных в ночь на 26 января в Грозном, вызывали в полицию и принуждали писать заявления, что погибшие уехали в Сирию для участия в боевых действиях. От родных также требовали отдать российские и заграничные паспорта погибших.