Сотрудник авиакомпании «Уральские авиалинии» Михаил Коломоец спас 14-летнего мальчика из Таджикистана: из-за приступа астмы у подростка остановилось сердце, сообщается на сайте Екатеринбургского ТВ. ЧП произошло 1 августа перед вылетом самолета из Екатеринбурга в Худжанд.

Михаил, работающий бортпроводником, в интервью телеканалу отметил, что в момент, когда пассажиры самолета уже находились в салоне самолета, следующего в Худжанд, у мальчика на фоне обострения астмы остановилось сердце.

«Я пощупал пульс, его нет, отогнал всех в сторону и начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Мальчик пришел в себя, потом подошли сотрудники полиции и фельдшер аэропорта. Я объяснил, какие манипуляции проделывал, подростка забрали в реанимацию, а я ушел на самолет», — рассказывает Михаил.

В сообщении отмечается, что уже вернувшись из Худжанда домой бортпроводник узнал, что его поступок обсуждает вся Свердловская область.

За четыре года работы в «Уральских авиалиниях» это был первый случай, когда Михаилу пришлось оказывать первую помощь, но он не растерялся. За плечами у мужчины не только пройденные курсы по реанимации, но и среднее специальное медицинское образование, , отмечается в сообщении.

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