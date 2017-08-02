Перед группой наших сограждан возникла дилемма: кто и что важнее – человек или вонючая трава? Кажется, она выбрала второе – килограмм неприятно пахнущей ферулы оценивается на рынке примерно в 100 долларов. А сколько стоит человек?

На днях житель села Шулум города Турсунзаде Абдурасул Рузиев обратился в редакцию «Азия-Плюс» с просьбой распространить сообщение о пропаже его сына, чтобы помочь отыскать его с помощью как можно большего количества людей.

Его сын Сухроб пропал два месяца назад в горах Шаартуза, куда его повели собирать ферулу. Поиски не увенчались успехом – отец искал практически один, два десятка наемных сборщиков травы проявили полное равнодушие к пропаже юного компаньона.

Сборщики ферулы

Шулум – небольшое горное селение примерно в 40 км южнее города Турсунзаде.

Из-за того, что нет постоянной работы, молодежь этого кишлака ищет работу вдали от дома – кто-то едет в Россию, другой нанимается на сезонную работу к местным предпринимателям.

Вечером 10 мая Абдурасул стоял на площадке возле сельского магазина. К нему подошел его односельчанин по имени Джурабек Эргашев и спросил:

- Не хочешь ли отправить сына на работу?

Что это за работа Абдурасул знал хорошо. Каждый год в начале лета его односельчане отправляются на сбор ферулы. Появляются дельцы, которые собирают людей и отвозят их в горы, где произрастает каврак (народное название ферулы). Они собирают сок этого растения и сдают какой-то фирме. За день выплачивают по 50 сомони. Абдурасул в свое время тоже работал в бригаде сборщиков каврака, но в этом году решил остаться дома.

- С кем он поедет? – спросил отец.

- Вместе с сыном Саттора, - был ответ.

Абдурасул решил уточнить, так как сыну идет только 17-й год, и он впервые едет на сбор ферулы.

- Куда он поедет, и с кем будет работать?

Дело в том, что ферулу собирают в разных районах – на территории Шахринава, Гиссара, Рудаки, Кабодияна, Шаартуза, Дангары…

- Он едет в Шаартуз, к твоему брату Рашиду, - ответил Джурабек.

Брат Абдурасула Рашид также работал в бригаде сборщиков ферулы, поэтому отец дал согласие отправить сына на работу.

«Работа ведомая, места знакомые, рядом – свои люди», - подумал он.

Джурабек поручил немедленно собрать вещи, забрать с собой курпачи, подушку, одеяло, одежду и обувь, посуду, так как они во время работы будут жить в палатках, и быть готовым к отъезду.

Дома Абдурасул рассказал жене и сыну о разговоре с Джурабеком. Они согласились и стали упаковывать вещи в сумку. В это время позвонил Джурабек и попросил Абдурасула также поехать с ним на машине до города Турсунзаде: «Мы отвозим ребят и передадим их к рукам надежного человека, возвращаться будем глубокой ночью, одному боязно».

Когда отец и сын пришли к условленному месту, за рулем автомашины «Опель-Караван» сидел Джурабек. «Сын Саттора отказался ехать, вы садитесь, по пути заберем работников из соседнего кишлака», - сказал он Абдурасулу. По пути они заехали в кишлак Долонсой, забрали парня по имени Абдуназар и двух его друзей.

После этого приехали на участок имени Фрунзе (это старое название, нового названия Абдурасул не знает) и остановились возле бывшего здания джамоата имени Джуры Рахмонова. К ним сразу подъехал человек по имени Мовлиддин на хэтчбеке «Опель».

Здесь Джурабек передал 4 молодых парней этому «надежному» человеку, ребята с вещами разместились в его машине. Время было 22.00. Так они разошлись – Мовлиддин отвез ребят в Шаартуз, Абдурасул и Джурабек возвратились в Шулум.

Ушел за водой или пропал из лагеря

Через два дня, 12 мая, вечером, жена Абдурасула позвонила Рашиду – брату мужа и уточнила, прибыл ли Сухроб к дяде. Рашид ответил, что нет.

Вечером 13 мая позвонил сам Сухроб и сказал, что его отправили не к дяде, а в другое место. Затем он пожаловался, что здесь очень жарко и работа трудная. Услышав жалобу сына, Абдурасул по телефону нашел их бригадира по имени Хабибулло и попросил отправить сына домой. По словам Хабибулло, бригада сборщиков работала в 15 км выше от кишлака Боги Джида Шаартузского района, среди гор. Он обещал как только спустятся к кишлаку, он отправит юношу домой.

24 мая Сухроб вновь звонит матери и говорит, что вместе с вещами спустился к кишлаку Боги Джида. Он собирался домой, но в это время приходит управляющий Мурод, кстати односельчанин и близкий родственник Абдурасула, и возвращает племянника в горы: «Пока не приедет отец, будешь работать».

28 мая в 15.00 Джурабек позвонил Абдурасулу и спросил вернулся ли домой его сын Сухроб. Получив отрицательный ответ, Джурабек сообщил, что, по словам бригадира Аскара (под его руководством в окрестностях Боги Джида собирали ферулу), Сухроб пошел за водой и не вернулся в лагерь.

Абдурасул вместе с Джурабеком немедленно отправился в Шаартуз.

По дороге позвонила жена и сообщила о том, что ей позвонил некий Сувон Нормурзоев, житель соседнего кишлака. Он уточнил информацию о пропаже Сухроба и опроверг словам Аскара – оказывается Сухроб не пошел за водой, а пропал из лагеря, где жили сборщики ферулы.

Заработок дороже человека

Абдурасул прибыл в лагерь и расспросил всех. По рассказам сборщиков выяснилось, что днем все выходили в горы для сбора ферулы, вечером возвращались в палатки. В день пропажи, примерно в шесть вечера все закончили работу и спустились к лагерю. Но Сухроб не вернулся. Чуть позднее, когда Сухроб не появился, все сборщики пошли его искать, но так и не нашли.

Абдурасул остался в лагере и вместе с другими еще пять суток искал сына. Далее находиться здесь и продолжать поиски не имело смысла – все знакомые, даже родственники и односельчане, которые были там, отказались помогать Абдурасулу. В том числе и родственник Мурод. Им важнее заработать.

Какая фирма нанимает людей, законна ли их работа, никто не знает. По словам Абдурасула, пока он находился там, приезжали сотрудники милиции, забрали несколько сборщиков в Курган-Тюбе, но через пару дней задержанные вновь появились в лагере.

Как рассказывает Абдурасул, вся новая одежда Сухроба находится в сумке, в рабочей одежде он не мог самостоятельно сбежать из трудового лагеря домой.

Чем больше людей будет знать, легче будет искать

1 июня жена Абдурасула сообщила ОВД Турсунзаде о случившемся. Затем написали заявление и в ОМВД Шаартузского района. Прошло уже два месяца, но никаких результатов нет.

По словам Абдурасула, милиция допросила не всех свидетелей.

Он обратился письменно к министру внутренних дел Таджикистана Рамазону Рахимзода и пришел в редакцию «АП».

Мужчина просит распространить сообщение о пропаже его единственного сына. Он надеется, что чем больше людей будет знать, тем легче будет найти Сухроба или добыть сведения о нем.

Есть несколько версий, где может находиться Сухроб. Одна из них – юноша мог потерять дорогу и оказаться в руках узбекских пограничников. Об этом Абдурасул сообщил в посольство Узбекистана, но до сих пор не получил ответа.

Версия о том, что он мог упасть в реку, тоже рассматривается, но лагерь, где работал юноша, находится далеко от реки Кафирниган.

Догадок много, а известий о сыне до сих пор нет, о плохом думать не хочется.

Родители не понимают, как бесследно среди бела дня, в обществе большой группы взрослых людей мог пропасть молодой юноша.

Самое печальное в этой истории – семье Рузиевых никто не помогает - ни от государства, ни от односельчан, ни даже от родственников.

Пропал мальчик? Ну и Бог с ним! Важно больше собрать ферулу вонючую, а то фирма может отказать в оплате…