Численность пользователей мобильной связи в Таджикистане с начала года сократилась почти на 1,4 миллиона абонентов.

Общее количество пользователей мобильной связи на начало второго полугодия этого года составила свыше 7,3 миллионов абонентов, сообщает Служба связи при правительстве РТ. В начале 2017 года насчитывалось более 8,7 миллионов абонентов мобильной связи. 

08:22 28 июля

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Сокращается также численность активных абонентов мобильной связи. Количество таких абонентов, по данным Службы связи, на начало июля этого года составило более 4,3 миллиона. В начале же нынешнего года было зарегистрировано 4,4 миллиона активных абонентов мобильной связи.

Отметим, что в течение 2016 года количество пользователей мобильной связи сократилось на 2,5 миллиона абонентов, а число активных пользователей мобильной связи – на 800 тысяч абонентов.

Между тем, согласно данным Службы связи, количество пользователей интернетом вместе с мобильным интернетом на начало второй половины 2017 года составило 2,3 миллиона человек. В начале этого года численность таких пользователей составляла 2,6 миллиона абонентов.

Сокращение численности абонентов мобильной связи и пользователей интернета в Службе связи никак не комментируют. Однако, по мнению некоторых независимых экспертов, люди отказываются от связи и интернета из-за повышения тарифов и ухудшения качества.

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